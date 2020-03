Murillo proclama su fe en Celta: "Creo muchísimo en este equipo y la afición"

Jeison Murillo ha proclamado su fe en la salvación del Celta. Desde su domicilio en Vigo, donde el colombiano permanece recluido desde que se decretó el estado de alarma, el zaguero celeste, contestó a las preguntas formuladas por Celta Media, a través de la web oficial del club. "Creo muchísimo en este equipo, en este club y en la afición para sacar esto adelante", asegura el defensa central cafetero, que confía en que la competición pueda reanudarse, aunque augura un difícil camino. "Este parón nos ayuda a descansar porque llevábamos varios partidos a un alto ritmo, y tengamos un poco más de mentalidad positiva porque la competición va a ser bastante fuerte y reñida para los equipos que nos jugamos el descenso", apunta.

Murillo hace un "balance positivo" del tiempo que lleva en el Celta. "El equipo ha demostrado una cara diferente. Se nota en todos los compañeros,los que juegan y los que no juegan. . Quizás no hemos recibido los resultados que hubiésemos querido en algunos partidos porque hemos trabajado bastante fuerte, pero creo que ese es el camino, el camino de trabajar, de seguir creyendo, de ser equipo y de ser una familia dentro y fuera del campo", destaca. El defensa central agradece la oportunidad que el Celta le ha brindado de volver a LaLiga y el buen recibimiento que se le ha tributado en Vigo a él y su familia. "Era lo que me faltaba para tener confianza y es lo que estoy tratando de hacer", señala Murillo, que valora el desafío que se le presenta en Vigo. "Es un reto bonito desde el principio porque sé que venía a un club que tenía buenos jugadores, pero ahora, hora viéndolo por dentro, es un equipo que cuenta con mucha calidad y muchas cualidades. Es difícil entender por qué estaba en esta situación. Cuando llegas te encuentras con un equipo que trabaja y que tiene ganas, aunque lastimosamente no se hayan dado los resultados", agrega el Murillo, que hace un balance global "positivo".