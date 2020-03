Murillo: "Creo muchísimo en este equipo y en esta afición"

Jeison Murillo ha proclamado su fe en la salvación del Celta. Desde su domicilio en Vigo, donde el colombiano permanece recluido desde que se decretó el estado de alarma, el zaguero celeste, contestó a las preguntas formuladas por Celta Media, a través de la web oficial del club. "Creo muchísimo en este equipo, en este club y en la afición para sacar esto adelante", asegura el defensa central cafetero, que confía en que la competición pueda reanudarse, aunque augura un difícil camino. "Este parón nos ayuda a descansar porque llevábamos varios partidos a un alto ritmo, y tengamos un poco más de mentalidad positiva porque la competición va a ser bastante fuerte y reñida para los equipos que nos jugamos el descenso", apunta.

Murillo hace un "balance positivo" del tiempo que lleva en el Celta. "El equipo ha demostrado una cara diferente. Se nota en todos los compañeros, los que juegan y los que no juegan. Todos se entrenan de la mejor forma. Quizás no hemos recibido los resultados que hubiésemos querido en algunos partidos porque hemos trabajado bastante fuerte, pero creo que ese es el camino, el camino de trabajar, de seguir creyendo, de ser equipo y de ser una familia dentro y fuera del campo", destaca.

El defensa central celeste agradece la oportunidad que el Celta le ha brindado de volver a LaLiga y el buen recibimiento que se le ha tributado en Vigo a él y su familia. "Era lo que me faltaba para tener confianza y es lo que estoy tratando de hacer", señala Murillo, que valora el desafío que se le presenta en Vigo. "Es un reto bonito desde el principio porque sé que venía a un club que tenía buenos jugadores, pero ahora, hora viéndolo por dentro, es un equipo que cuenta con mucha calidad y muchas cualidades. Es difícil entender por qué estaba en esta situación. Cuando llegas te encuentras con un equipo que trabaja y que tiene ganas, aunque lastimosamente no se hayan dado los resultados", agrega el Murillo, que hace un balance global "positivo".

Sobre su papel en el equipo, el colombiano es claro. "Vengo con la intención de ayudar, de dar una mano a los compañeros", explica. Agradece también Murillo el buen recibimiento que le ha dispensado del vestuario. "Conocía a varios del equipo. A Muchos los había enfrentado y los conocía de vista. Algunos como Rafinha o Denis me ofrecieron la confianza de presentarme a los compañeros y indicarme ciertas cosas que son puntuales dentro de un vestuario. Luego, poco a poco, fue haciendo amistad con todos y traté de ser transparente para que me recibieran de la mejor forma", relata.

El jugador colombiano recuerda en su comparencia virtual su debut en San Mamés. "El técnico me dijo que se daba la oportunidad de jugar y yo tenía muchísimas ganas. Salió un buen partido para todos. Bastante sufrido pero bien defendido. Eso fue importantísimo", apunta.

Jeison Murillo habla también de cómo lleva estos días de aislamiento trabajando en solitario. "En principio estoy tranquilo, hemos acatado la normativa no sólo del club, sino también de las autoridades por la seguridad de nosotros. Es cierto que el tema de quedarse en casa sin poder salir es bastante agobiante, pero se busca la forma de poder aprovechar el tiempo", apunta. " Gracias a Dios tengo una casa con jardín que se acomoda para hacer algunos trabajos en cuanto a no quedarse quieto. Hago los trabajos que nos ha mandado el preparador físico y a nivel individual o también con el apoyo de un entrenador personal que se encuentra en Colombia pues no ha podido llegar por el coronavirus. Trato de hacer las cosas lo más justo posible, sin excederme porque tampoco se trata de recibir carga y arriesgarse a una lesión", apostilla.

El zaguero confiesa, por último, que echa de menos la competición. "Se extraña, pero hay que ser conscientes de que por ahora hay que mantener la forma física y tratar de tener el estímulo alto porque en cualquier momento puede volver la competición y de la mejor forma", añade Murillo, que pasa su tiempo en familia, entretenido con las ocurrencias de su pequeña, y dedicar parte de su tiempo libre " a ver televisión y jugar a la Play".