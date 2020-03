Borja Iglesias ejerce de gurú literario con Rafinha

El delantero santiagués del Betis Borja Iglesias ha recomendado tres libros al internacional brasileño Rafinha Alcántara para pasar el confinamiento a causa del coronavirus después de que el futbolista del Celta pidiera algunas recomendaciones a sus seguidores a través de sus redes sociales.



"Busco lecturas interesantes. Libros de psicología, biografías, poesía...Nada de novela. ¿Alguna recomendación? Gracias de antemano", escribió Rafinha, al que le llovieron los consejos, entre los que destacan el del "community manager" del Celta y el del futbolista Borja Iglesias.





???????? Busco indicações de biografias e livros, preferencialmente sobre psicologia ou poesia. Alguma recomendação? Obrigado ?? — Rafinha Alcantara (@Rafinha) March 20, 2020

El responsable de las redes sociales del club gallego le aconsejó "Como siempre, lo de siempre", de la escritora viguesa Lucía Taboada , fiel seguidora del equipo de su ciudad."Este libro no debería falta en la biblioteca de un celtista", respondió el "community manager" celeste, justo antes de que la escritora entrara "en escena" para recordarle a Rafinha que en su obra también escribe sobre su padre Mazinho. Porque en "Como siempre, lo de siempre" Taboada habla del equipo de su vida pero también de la generación que se enganchó al fútbol en los noventa.

Pero, sin duda, la recomendación que más atención centró fue la del también futbolista Borja Iglesias, con pasado celeste. El delantero del Betis aconseja tres lecturas: "Memorias, Lamar Odom", "Mental: Bad Behaviour, Ugly Truths and the Beautiful Game", de Jermaine Pennat"; y "Legacy: 15 lecciones sobre liderazgo", de James Kerr.En el primero, el ex compañero de Kobe Bryant y Pau Gasol en los Ángeles Lakers cuenta su periplo en el mundo del baloncesto, pero también revela su adicción a las drogas y sus trampas para eludir los controles de dopaje.El futbolista Pennat, que como Borja Iglesias vistió la camiseta del Zaragoza, también cuenta su lado más oscuro en su libro. Su fulgurante ascenso a la Premier League, su paso por históricos como el Arsenal o el Liverpool, o sus excesos son una buena advertencia para los más jóvenes.En "Legacy: 15 lecciones sobre liderazgo", James Kerr profundiza en el corazón de los legendarios All Blacks de Nueva Zelanda. El escritor convivió con los jugadores del equipo que admira, y de esa intimidad salió el trabajo que hoy inspira a cientos de ejecutivos, emprendedores y deportistas como es el caso de Borja Iglesias.