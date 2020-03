Miñambres: "No veo el sentido a jugar después de junio"

El director deportivo del Celta, Felipe Miñambres, apuesta por terminar la Liga de Primera División antes del 30 de junio si la situación sanitaria mejora tras el coronavirus, y precisó que, a nivel personal, no entendería que la competición se retomara con partidos a puerta cerrada.

"Si vamos a jugar entre mayo y junio sí daría tiempo al suspenderse la Eurocopa, lo que no veo tan claro es jugar después del 30 de junio porque muchos futbolistas acaban contrato y también está el tema de los cedidos. No sé si esa opción sería factible", afirmó el máximo responsable del área deportiva en una entrevista difundida por el club.

Miñambres, que también finaliza contrato con la entidad gallega el próximo 30 de junio, considera que no es un decisión "fácil" aunque se adopte a nivel global entre las principales ligas.

"Lo normal es que LaLiga acabase antes del 30 del junio, y si el coronavirus nos lleva muchísimo más allá no sé que sentido tendría", reiteró el director deportivo del Celta, para quien ahora mismo todo son "hipótesis" porque "nadie sabe hasta dónde va a llegar esto".

Puerta cerrada

Precisó, eso sí, que a nivel personal no entendería que se acordara retomar LaLiga con partidos a puerta cerrada: "Un partido se podría jugar, pero privar a los aficionados de ir a los estadios o a los futbolistas obligarles a jugar sin gente es algo que no debería pasar. Esto es un espectáculo, no veo mucho que se pueda jugar sin aficionados".

Miñambres, como ya dijo hace unos días el doctor Cota, es de la idea de que los jugadores necesitarán realizar una minipretemporada antes de retomar la competición cuando se ponga fin a este periodo de confinamiento que ha ordenado el Gobierno. Aunque para el director deportivo del Celta lo "más difícil" será prepararse mentalmente para retomar la competición tras un parón prolongado: "Quizás en algún momento nos hemos desconectado pensando que esto se iba a parar y que tendrían que tomar una decisión de cómo iba a quedar la clasificación. Pero tenemos que activarnos y pensar que esto va a continuar", advirtió el dirigente que mostró su deseo de que la solución mejore y toda la sociedad pueda retomar su actividad.