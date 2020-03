Dos rivales muy pendientes del virus

El calendario de las competiciones deportivas se complica ante la expansión de la pandemia de coronavirus y mientras el fútbol va añadiendo afectados. Aunque de momento solo se han aplazado dos jornadas de LaLiga, y a la espera de las decisiones que se tomen al respecto el 25 de marzo, los organizadores comienzan a dibujar un nuevo escenario, en el que la competición no se reanudaría hasta el 23 de abril o el 14 de mayo, en el peor de los casos. Esas son las dos fechas que baraja Javier Tebas para comenzar a disputar las once jornadas que restan en Primera División y en las que el Celta ha de enfrentarse a dos rivales que están afectados directamente por el Covid-19. El Alavés, que tendría que visitar Balaídos dentro de tres jornadas, cuenta con tres futbolistas afectados entre los quince positivos que se han detectado en el club vitoriano. El último en sumarse a esta lista es el Espanyol, ante el que los célticos han de cerrar el calendario de esta temporada. El equipo catalán presenta seis casos positivos de coronavirus entre jugadores y cuerpo técnico.

"En el peor de los escenarios podríamos jugar 4 partidos en 10 días, contando que no sólo serían de Liga, también de competiciones europeas.Y podría ser que coincidieran en las mismas fechas jornadas de Liga y de Champions League. Estamos cuadrándolo todo para que sea posible", apuntaba Tebas en las últimas horas, mientras el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, reiteraba que la actual temporada futbolística tiene que finalizar cuanto antes.

"Ahora coincide él conmigo, si acaso. Antes no opinaba eso, pero nosotros ya decíamos que sí se podía terminar la competición", apuntaba Tebas, que en declaraciones previas al diario 'Marca' ya había apuntado el penúltimo fin de semana de abril o mediados de mayo como fechas para reanudar LaLiga.

"También hay que pensar en el país. La economía del país no resistiría esta situación tanto tiempo", reiterabaTebas ante la posibilidad de que el estado de alarma decretado por el Gobierno dure dos meses. "Soy realista más que optimista", matiza el presidente de LaLiga. "Hay que confiar en las autoridades, en el Gobierno y en las decisiones que ha tomado junto a las autoridades pertinentes, que son durísimas", conviene.

Pese a todo, insiste en su idea de retomar la normalidad como muy tarde a mediados de mayo y que lo contrario "es un escenario que yo ni me planteo discutir" en este momento. "Tenemos que pensar que no es solo un problema de LaLiga. O lo arreglamos todos, en su conjunto de 30 competiciones, o no solucionamos nada", comentó en referencia al ecosistema de torneos europeos.

"Trabajamos para reducir la incertidumbre y que se reanude el fútbol porque es clave, igual que es clave que se reanude la economía del país", recalca Tebas, para luego mostrar reticencia a acabar el curso más allá del 30 de junio. "Yo creo que no será así", asegura. "Yo me he puesto un tope de 8 o 9 días para ver todo sobre estas 30 ligas, estas 30 copas...", señala el presidente de LaLiga, admitiendo que gana enteros la opción de jugar Champions League y Europa League en fines de semana para cuadrar el calendario.

Con la pandemia extendiéndose por todo el planeta, las únicas ligas de fútbol que resisten son las de Rusia, Ucrania, Turquía, Chile, Ecuador, Bolivia y Arabia Saudita. Y como consecuencia de ello, ya se ha producido la primera renuncia de un jugador. John Obi Mikel ha decidido rescindir su contrato con el Trabzonspor turco como protesta por no haberse suspendido la competición en ese país asiático pese al riesgo de contagio de coronavirus. "Hay vida más allá del fútbol. No me siento cómodo y no quiero jugar en estas condiciones", declaró el centrocampista nigeriano que jugó en el Chelsea.

En LaLiga se han desvelado cuatro nombres de futbolistas afectados: los valencianistas Garay, Gayà y Mangala y el espanyolista Leandro Cabrera, que se incorporó al club 'perico' en el mercado de invierno procedente del Getafe. Ante el Espanyol cerrará el curso el Celta si se completa la competición. Antes tendrá que visitar Vigo un Alavés con 15 positivos de Covid-19, de los que tres son futbolistas. Por Balaídos, además, tendrán que pasar Villarreal, Barcelona, Betis, Atlético de Madrid y Levante. Los célticos visitarán Valladolid, a la Real Sociedad, Mallorca, Osasuna y Espanyol.