Óscar García señala la remontada ante el Sevilla como su mejor momento en el Celta

Óscar García Junyent ha comparecido desde su domicilio en una inusitada rueda de prensa virtual a través de su cuenta de Instagram en la que el entrenador del Celta ha contestado a las preguntas que le han formulado los aficionados. El técnico sabadellense ha repasado en su intervención algunos detalles de su carrera como futbolista y entrenador y ha hablado de su experiencia en los meses que lleva dirigiendo al equipo vigués, sin obviar cómo está viviendo en primera persona la emergencia sanitaria provocado por el coronavirus.

"Estoy preocupado, como todos. Tenemos que ser responsables y hacer caso a las autoridades sanitarias", ha indicado el preparador céltico, que ha secundado la iniciativa "yo me quedo en casa", impulsada a través de las redes sociales.

Óscar García se ha referido a su experiencia en el Celta, de la que ha destacado su fidelidad e incondicional entrega de su hinchada. "Es una afición que siempre nos empuja", ha valorado el técnico, que rescatado "la remontada ante el Sevilla" como el mejor momento que ha vivido al frente del banquillo de Balaídos.

El preparador celeste ha tenido también palabras de elogio para Vigo, donde asegura sentirse muy a gusto. "Es una ciudad que me gusta mucho, tiene de todo y aún me falta por descubrir", ha señalado Óscar, que valora también la experiencia gastronómica. "He comido de todo y muy bien, me encanta la cocina gallega", ha desvelado.

El entrenador del Celta ha reconocido también que le gustaría aprender gallego, "Lo entiendo bastante bien, pero solo sé decir unas palabras. Me gustaría aprenderlo y hablarlo como el castellano, el catalán, el inglés y el francés", ha dicho.

De sus experiencias profesionales, Óscar García guarda un recuerdo muy especial de su etapa al frente del Salzburgo. "Los cuatro títulos que gané allí y ver cómo todos los jugadores que saqué del filial están ahora jugando en ligas top son mi mejor experiencia como técnico", ha confesado.

De sus tiempos de futbolistas, mientras, el entrenador del Celta admite que se arrepiente de no haber intercambiado más camisetas. "Guardo todas las mías y partidos especiales", ha dicho,