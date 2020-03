Araújo advierte a México sobre el coronavirus

El internacional mexicano Néstor Araujo, futbolista del Celta, pidió a sus compatriotas que le den "importancia" al coronavirus porque, a su juicio, aún están "a tiempo" de frenar la expansión del COVID-19.



"Gente, hay que darle importancia al tema del coronavirus en México, por favor. Aún se puede estar a tiempo de que no empeore", escribió el defensa central, un fijo en el once del equipo dirigido por Óscar García Junyent.



Araujo se estrenó por última vez con sus compañeros el pasado viernes en las instalaciones deportivas de A Madroa. Desde entonces, toda la plantilla del Celta sigue un plan específico de trabajo para no perder la forma.





Gente hay que darle importancia al tema del coronavirus en Mexico ???? por favor ????aún se puede estar a tiempo de que no empeore. — Nestor araujo (@NESTOR4ARAUJO) March 16, 2020