Embajadores en el infierno

Ramón Allegue, conocido como el Tigre Padrón, portero céltico entre 1954 y 1962, novelista y autor del documental "El fútbol por dentro", narra para FARO cada domingo la historia del club, entremezclada con sus propias memorias. En este 51º capítulo relata lo sucedido en la temporada 59-60, con incontables peripecias, malas decisiones y contratiempos, que terminó con la dolorosa derrota ante el Valladolid en la promoción de ascenso.

A la conclusión de la temporada 1958-1959, resuelta con el descenso, la gestora se convirtió en una directiva presidida por Celso Lorenzo Villa. Luis Guijarro, representante de jugadores, gestionaba la planificación además de los pasos dados por la propia directiva, que incluso eran mucho más arcaicos y negativos que los de Guijarrro. Braga rechazó la renovación y se marchó al Español. Luis Miró se fue como entrenador del Sevilla llevándose a Manolín, el suplente de Padrón. Un "cazatalentos" hizo que la directiva fichase a Pais, joven centrocampista del Santiago, al portero Pistón,de la cantera coruñesa, al hijo del gran Chacho, al portero Amador y a otros que no cuajaron. El acierto de la incapaz directiva estuvo en incorporar al jugador del Turista Zamorita. Como entrenador se contrató al argentino Lúpiz.

En pretemporada se le ganó al Deportivo el "Trofeo Amistad" (1-2 en Riazor, 1-1 en Balaídos). Como Villar seguía siendo un defensa central de garantía desde que Scopelli lo hiciese jugar en dicha demarcación, Las Heras fue cedido al Orense. Rojas era traspasado al Betis, llegando del Sevilla Liz II y el centro delantero Gómez.

Después de tantos años en Primera División, el Celta daba comienzo su penosa andadura por la Segunda perdiendo 3-0 ante el Condal en Les Corts. A Lúpiz se le había empezado a cuestionar desde que se llevase a los jugadores a entrenar a la playa de Samil. A Lúpiz le gustaba hacer piña antes de los partidos con el juramento "¡a ganar!", que había traído Helenio Herrera a España. Pero esta vez haciendo cantar a los jugadores, lo que alguno aprovechó para entonar aquella canción de moda: "María Cristina me quiere gobernar".

La directiva aprovechó que la Federación Española no había convalidado el título de Lúpiz para prescindir de él. La planificación comenzaba mal para la embajada céltica en el infierno de Segunda División. Eran pocos los entrenadores de prestigio que aceptasen trabajar en esa categoría. Baltasar Albéniz, que ya había entrenado al Celta, fue el elegido.

Albéniz, en medio de la revuelta provocada por la destitución de Lúpiz, se sentó en el banquillo en el derbi de la séptima jornada en Riazor. Parecía que el partido iba a terminar 1-1 cuando el Celta fue castigado con un penalti. Padrón estaba completamente seguro de que lo iba a parar, ya que antes de su ejecución había adivinado el lado por el que lo iba a lanzar el delantero centro Rafa, que había llegado del Atlético. Padrón voló hacia el balón, directo, muy ajustado a la misma escuadra. Logró desviarlo, pero no lo suficiente para evitar el rechace del larguero, cuyo rebote lo introdujo en la red. La desesperación en Padrón fue tan grande que intentó derribar a patadas la portería. Estaba confiado de seguir siendo imbatido ante el eterno rival, como había jurado en aquel lejano día de su niñez.

Ocho días después se jugó en Balaídos otro partido de rivalidad contra el Orense de Pastor, un íntimo amigo del pueblo. Padrón, confiado en la superioridad céltica, encargó una mariscada en El Mosquito para cenar después con Pastor. Fue una de esas tardes de hermoso cielo celeste vigués. El partido lo estaba ganando el Celta por 1-0. Rebeca tenía el balón controlado, sin saber qué hacer con el cuero en el centro del campo, a la altura de los fosos de los entrenadores. Lo lanzó, de fuerte chut, sobre la portería. Padrón, viendo cómo el balón subía igual que un cohete, se despreocupó de él para centrarse en que el pequeño recogepelotas lo devolviese rápido. De pronto un gran silencio se apoderó del Stadium, que acto seguido estalló en un ruido ensordecedor. Padrón, aturdido por aquel clamor, no sabía a qué era debido hasta que vio el balón dentro de su portería. Queriendo que la tierra lo tragase, el portero se sentó en el césped, cubriendo el rostro con las manos. Tras el empate se canceló la cena entre los dos grandes amigos.

Algunos jugadores, los que no jugaban, pretendían hacerlo por todos los medios a su alcance sin pensar en el perjuicio que podían causar al equipo. Mayoral pidió su baja y fueron traspasados al Sevilla Tucho de la Torre y Juan Manuel. El Celta tenía que desbancar a Racing de Santander, Deportivo, Club Orense y Racing de Ferrol, sin perder de vista a los históricos Gijón, Sabadell y Alavés. Era todo abrumador y sin razón. El Celta finalizó la primera vuelta en segundo lugar a dos puntos del Racing de Santander. En la segunda vuelta ganó 4-0 al Deportivo. Padrón seguía manteniendo aquel juramento que había hecho cuando aún era un niño de pantalón corto y calcetines. Ganar al Deportivo seguía siendo una cuestión de familia.

El Celta se desplazó a Ourense buscando la revancha. El día torrencial de lluvia no impidió el viaje de miles y miles de aficionados célticos en coches, motos, autobuses, incluso en bicicletas. Los jugadores, dentro del autobús, al verlos exclamaban: "¡Si hoy no le damos una alegría a toda esta gente nuestra, es mejor que no volvamos a Vigo!". El deseo se cumplió al ganar 1-3. Padrón, que sin detener nada fuera de lo común había sido llevado a hombros, apenas pudo volver a Vigo cuando lo dejaron al borde de la carretera a la salida de Ourense. Allí fue recogido por otro grupo de aficionados comandado por el que sería un día presidente del Celta, Ramón de Castro.

El Celta terminó la temporada segundo, a dos puntos del Racing de Santander, que es el que ascendió. El Celta debía jugar la promoción contra el Valladolid. Atienza y Nanuco causaron baja y el ambiente se enrareció aún más al dimitir Albéniz cuando se enteró de que la directiva le estaba buscando sustituto. En un momento tan crítico el Celta se volvió a encontrar con el cariño de Zamora, que se ofreció, con el permiso del Español, a tomar las riendas junto a Yayo.

El primer partido de la eliminatoria se jugó en Balaídos, sobre un terreno de juego resbaladizo por la "poalla". Arbitraba el mejor colegiado que había en España, Juanito Gardiazabal. El Valladolid tenía un gran equipo con Matito y Lesmes atrás, Benítez en medio campo, y como delanteros Morollón y Zaldua. En una de las jugadas Padrón, llevado por los nervios, provocó de tal forma al delgado y gran árbitro que aún hoy, después de 60 años, se arrepiente. Morollón, en un claro fuera de juego, había adelantado 1-2 al Valladolid. Con el Celta luchando por remontar se produjo una jugada similar. Villar, en tono de suplica, le hizo ver al colegiado vasco:

-Juanito, este fuera de juego lo pitas, ¿por qué no lo hiciste en el fuera de juego del gol de Morollón?

-Villar, te juro por mi madre que no lo vi -,le contestó el buen árbitro. -Si tú quieres y lo pides, voy a pitar a Valladolid con un par de...

-Si los tienes, pita aquí -intervino Padrón, con el balón en su poder para sacar el fuera de juego.

Y queriendo provocar al colegiado, lo ofendió de forma grave, lo que aún hoy le duele al anciano exguardameta:

-Estoy seguro de que no sabes quién fue la hija de... que te echó a este mundo.

Gardiazabal se encaró con él:

-¡Ten cuidado con lo que dices, que te echo fuera!

-No tienes..., como dices -, le contestó Padrón, señalándole la grada de Río. -¡Si me echas, esos que ves ahí te matan!

El partido terminó 2-2. Padrón, ya dentro del vestuario, descargó su rabia contra la taquilla donde guardaba la ropa.

Zamora, que había preparado la ida llevando a Camposancos a los jugadores celestes, preparó el de vuelta en Verín en el Hotel Aurora. Allí venía todas las noches un portugués de un pueblo cercano, que apostaba mucho dinero en la timba que se formaba con otra gente adinerada de Verin. A Zamora que velaba por que los jugadores no rompiesen las reglas del club junto con el chófer Cameselle y el masajista Santomé, lo invitaban a participar. El afamado entrenador siempre rehusaba hasta que aceptó en el último día de concentración. Al día siguiente, mientras todos viajaban en el autocar hacia Valladolid, Cameselle le preguntó a Zamora:

-Don Ricardo, ¿cuánto le ganó anoche al portugués?

-Unas cien mil pesetas.

Padrón y el resto quedaron con los ojos abiertos de la impresión. Era más de lo que muchos ganaban en toda la temporada.

-Y eso que usted no quería jugar -le apuntilló tímidamente Padrón.

-Todos se fueron acercando para que Zamora les contara cómo le había ganado tal cantidad al portugués:

-Sí, sí, no quería jugar -dijo con sorna Cameselle al tiempo que conducía.

-Padrón, usted aún es muy joven para saber de estas cosas -le hizo ver Zamora.

-Cuéntele, cuéntele, Don Ricardo, cómo le dijo el portugués cuando le ganó, o usted le dejó ganar, la primera mano -le pidió un alegre Cameselle. -Cuando recogía el dinero le dijo a Don Ricardo: "Hoxe Portugal lle gañou a España".

-Pero cuando le gané la partida y recogí todo el dinero le recordé: "Como siempre, hoy España golea a Portugal".

Todos rieron las palabras de aquel hombre, que sabía estar, como un señor que era, en todas las situaciones.

En Valladolid, el partido fue un auténtico desastre. La embajada céltica tendría que seguir un año más, hasta diez, en el infierno de Segunda División. La desilusión del 5-0 quedó compensada al sobrevivir a un accidente de coche Quinocho, Bayo, Pito, que fuera jugador del Arosa, y Ramón Villot, director de La Voz de Vigo. Al ver cómo había quedado el taxi en el Alto de las Portillas, nadie pudo creer que todos sus ocupantes hubiesen salido ilesos.