Óscar García: "Es más importante la vida de las personas que el fútbol"

El entrenador del Celta de Vigo, Óscar García Junyent, entiende "perfectamente" la suspensión de, al menos las dos próximas jornadas, de LaLiga a pesar de que a su equipo le llega en su mejor momento, y dejó en el aire que se retome la competición porque "hay muchas incógnitas a día de hoy".



"Veremos finalmente si se puede entrenar, cuando se puede empezar, si se reanuda LaLiga y cuándo", declaró el técnico celeste a los medios oficiales del club, tras completar la última sesión de entrenamiento en A Madroa.



Óscar García destacó que en estos momentos "lo humanitario debe prevalecer sobre lo deportivo" por la situación sanitaria existente por el coronavirus, y apuntó que los jugadores, que no volverán a entrenar en grupo "hasta nueva orden", ya saben "lo que se debe hacer y lo que lo que no".

"Los jugadores están enterados desde el primer día de todas las recomendaciones que nos hacen. Somos parte de una población, no quedamos exentos de nada, ni para bien ni para mal. Vamos a seguir las instrucciones que nos den desde Sanidad", manifestó.





?? @oscargarciaj analiza la situación provocada por la crisis sanitaria: "Es mucho más importante la salud de las personas que el fútbol".



El entrenador del Celta cree que la suspensión del fútbol es la "mejor solución" porque jugar sin público no tendría, a su juicio, "mucho sentido"."El fútbol es un deporte, un deporte que es un espectáculo, y el espectáculo tiene que ser para la gente. Cuanta más gente pueda ir a los estadios, pues mucho mejor. Entiendo perfectamente la suspensión", insistió Óscar García, para quien la salud de las personas es "mucho más importante" que lo otro.