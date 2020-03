Rafinha: "Va a ser raro jugar sin aficionados"

Rafinha Alcántara recibió ayer en A Madroa el premio al jugador Estrella Galicia del mes de febrero. El centrocampista celeste obtuvo el 45 por ciento de los votos emitidos por la afición, seguido por Murillo con un 30% y por Iago Aspas con un 25%. El internacional brasileño, que recibió el galardón de manos de Sara Fernández, propietaria del bar Esquina, mostró su agradecimiento al recoger el trofeo:"Muchas gracias a todos los aficionados por votarme para este premio".

Explicó que se encuentra mejor de la sobrecarga muscular que le impidió completar el duelo de Getafe y que llegará en mejores condiciones físicas ante el Villarreal. "Me encuentro mejor, no al cien por cien, porque tuve una sobrecarga muscular y a Getafe llegué justo, pero las sensaciones son mejores y para el partido de Villarreal voy a llegar bastante bien", dijo.

La cita de Balaídos será a puerta cerrada debido al coronavirus. Será la primera vez que Rafinha participe en un partido oficial sin público, "pero como futbolistas tenemos que adaptarnos a todo y estar preparados para lo que venga", subraya. Y se refirió a la importancia de jugar en casa, aunque en esta ocasión no se permitirá la presencia de espectadores. "Jugar sin público va a ser una sensación rara. Hay que salir con la mentalidad de que es un partido importantísimo. A todo futbolista le gusta jugar un partido con aficionados. La afición es una parte importante de la motivación del equipo, pero tenemos que adaptarnos. La sensación es la de un entrenamiento. La única vez que jugué sin público fue para un entrenamiento. No sé cómo será, pero la concentración y la motivación no la podemos perder de ninguna manera", añadió.