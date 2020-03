Rafinha, jugador más destacado del Celta en febrero

Rafinha Alcántara ha recibido esta mañana en A Madroa el Trofeo Estrella Galicia al mejor jugador del Celta durante el mes de febrero, premio al que también estaban nominados Iago Aspas y Jeison Murillo. El centrocampista hispano-brasileño explicó que se encuentra mejor de la sobrecarga muscular que le impidió completar el partido contra el Getafe y que llegará en mejores condiciones físicas a la cita del sábado ante el Villarreal. El partido de Balaídos se jugará a puerta cerrada tras la medida federativa para combatir la propagación del coronavirus. Será la primera vez que Rafinha participe en un partido oficial sin público, "pero como futbolistas tenemos que adaptarnos a todo y estar preparados para lo que venga", subraya.

"Me encuentro mejor, no al cien por cien, porque tuve una sobrecarga muscular y al partido del Getafe llegué justo, pero las sensaciones ahora son mejores y para el partido de Villarreal voy a llegar bastante bien", señaló Rafinha al canal oficial del club, que ha decidido blindar la ciudad deportiva de A Madroa e impedir la entrada de aficionados y medios de comunicación durante dos semanas.

Según Rafinha, el Celta llega al trascendental duelo ante el Villarreal con la necesidad de ganar para conseguir un mayor desahogo en la clasificación. "La mentalidad que tenemos es la de que cada partido que nos queda es una final y en estos once partidos que restan de Liga tenemos que puntuar lo máximo posible. Sabemos que el próximo partido es el más importante y que el Villarreal es un equipo difícil, pero tenemos la ilusión de seguir con esta dinámica tan positiva. El Villarreal viene de sufrir una derrota y por necesidad le hace más peligroso para este partido, pero nosotros también necesitamos esos puntos y creo que los dos equipos van a salir muy motivados. Espero que continuemos con esa racha positiva", comentó el centrocampista celeste.

Rafinha también se refirió a la importancia de jugar en casa, aunque en esta ocasión no se permitirá la presencia de la afición como medida ante una alerta sanitaria. "Los partidos que juguemos en casa van a ser muy importantes y el próximo partido sin público va a ser una sensación rara, pero como futbolistas tenemos que adaptarnos a todo lo que venga y ocurra y hay que salir con la mentalidad de que es un partido importantísimo. A todo futbolista le gusta jugar un partido con aficionados. La afición es una parte importante de la motivación del equipo, pero nosotros tenemos que adaptarnos a todo y estar preparados para lo que venga. La sensación es la de un entrenamiento. La única vez que he jugado sin público era para un entrenamiento. No sé cómo será, pero la concentración y la motivación no la podemos perder de ninguna manera", señaló el internacional brasileño para concluir con una advertencia de que al jugar sin público se podrá escuchar con nitidez todo lo que hablen en el terreno de juego: "Habrá que tener más cuidado con las cosas que se van a decir en el campo".