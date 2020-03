Yeboah da aire al Celta B

El Celta B consiguió una victoria capital en Barreiro ante el San Sebastián de los Reyes (2-1) en un encuentro en el que los de Onésimo tuvieron que remontar el gol del equipo visitante en el primer tiempo y que complicó la mañana. Manu Justo antes del descanso y Yeboah mediado el segundo tiempo pusieron en ventaja al filial celeste, que fue superior al conjunto madrileño durante los 90 minutos pero le costó trasladar esa superioridad al marcador.





??Importantísimo triunfo do @RCCelta B remontando diante do @UDSanse cun golazo de Yeboah

0-1 Bolaños

1-1 Manu Justo @manujr_10

2-1 Yeboah @realyawyeboah

??O filial sae de postos de descenso e play out pic.twitter.com/UTAWpQBNDa