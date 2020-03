Óscar García: "Es uno de los partidos más complicados que nos queda"

Óscar García Junyent tiene buenas sensaciones en vísperas de medirse al Getafe en el Colilseum Alfonso Pérez. El técnico del Celta aseguró ayer que su equipo comparece en el estadio azulón decidido a lograr frente a un rival tan complicado como el Getafe un triunfo que prolongue la buena racha que le ha permitido sumar 8 de los últimos 12 puntos en juego. "Vamos a ir a buscar los tres puntos. Tenemos necesidad de conseguir muchos puntos y vamos a ir con esa mentalidad, sabiendo que es un campo y un equipo muy complicado, pero con la mentalidad positiva de que podemos sacar esos puntos", declaró el preparador celeste, que reconoció la dificultad el envite. "Es uno de los partidos más complicados que nos queda", dijo.

Óscar dio alguna pista de cómo piensa contrarrestar a tan particular adversario. "El Getafe está donde está en la Liga y en octavos de Europa por hacer muchas cosas bien. Por eso, tenemos que hacer todo muy bien, ser intensos. Sin intensidad, contra estos equipos no puedes ganarles ni superarles. Tenemos que seguir con nuestra filosofía. No podemos jugar con otra filosofía porque es lo que estamos trabajando desde que llegamos", apuntó el técnico, que no escatimó elogios hacia el nivel futbolístico alcanzado por el conjunto de José Bordalás: "Es un equipo que está muy bien, que lleva mucho tiempo trabajando con ese entrenador, sus jugadores le creen a pies juntillas y les está dando resultado", subrayó. Y agregó: "Lo que no podemos es, contra un equipo que hace tan bien una serie de cosas, nosotros cambiar para hacer ese tipo de cosas. Ellos nos llevarían ventaja de que llevan mucho tiempo haciéndolo".

El técnico sabadellense no consideró, sin embargo, imprescindible que el rival no se adelante en el marcador para conseguir un buen resultado. "La suerte en el fútbol es que puedes tener estadísticas muy buenas, o muy malas, y hay un día que se rompen. Sabemos de la dificultad de ganar allí. Han ganado solo los dos primeros. Es un rival muy intenso, que juegan cada partido como final", destacó.

Óscar García no cree que la eliminatoria de cuartos de final de la Europa League contra el Inter de Milán de la próxima semana vaya a restar potencial al rival. "El Getafe tiene una plantilla muy amplia, con cuatro delanteros de excelente nivel, con jugadores rindiendo de mediocampo para atrás. Juegan dos competiciones y en las dos ponen las mismas ganas e intensidad. Al tener una gran plantilla puede ir rotando y no se nota", observó

El técnico lamentó la ausencia de Iago Aspas, pero se mostró igualmente confiado en sacar adelante el partido sin la participación del goleador moañés. "Su baja nos afecta futbolísticamente porque no hay otro jugador de su nivel, pero tengo plena confianza en el jugador que lo va a sustituir, que tendrá otras características. No es fácil encontrar en el fútbol mundial jugadores del nivel de Iago", manifestó.

El preparador celeste, por último, no cree que los últimos buenos resultados conseguidos por el Celta le libren del peligro. "Tenemos que seguir con la mentalidad de que cada punto es importante, de que cada partido es importante. Quedan todavía doce jornadas y muchas cosas pueden pasar. No podemos relajarnos ni sacar pecho", concluyó.