Rubén Blanco: "Debemos igualar en intensidad al Getafe"

Rubén Blanco ha dado algunas claves de lo que el Celta necesita para romper el maleficio que le persigue en el Coliseum Alfonso Pérez, donde el equipo de Óscar García Junyent tratará este sábado de prolongar su racha de cuatro partidos sin perder encadenando su segundo triunfo consecutivo de la temporada. "Debemos igualar al Getafe en intensidad", ha dicho el portero celeste tras el entrenamiento celebrado por el plantel en A Madroa. Y ha precisado: "Es un equipo muy intenso, que le da importancia a cada acción del partido. Ganando esto, tendremos bastante avanzado, pero cuando tengamos el balón también debemos tener profundidad para crear ocasiones".

La solidez defensiva que el Celta ha mostrado en los últimos partidos debe ser el punto de partida frente a los de José Bordalás, según el guardameta celeste. "Son números a los que hay que darle importancia. Por nuestra forma de jugar, es una faceta en la que solemos sufrir y estamos sufriendo menos. Habrá partidos, como el otro día en Granada, en los que no estemos tan finos en la creación, pero la portería a cero te garantiza por lo menos el empate", ha valorado el mosense, que ha añadido. "Ahora defendemos todos y atacamos todos. La mejoría reside en que los once somos conscientes de que, en una Liga tan complicada, encajar te pone los partidos muy cuesta arriba".

Rubén Blanco ha destacado la calidad en ataque del rival , al que considera "uno de los mejores equipos" del campeonato. "Son un grandísimo equipo, hace muchas cosas bien y, pese a su fama de defensivo, crea muchas ocasiones de gol", ha advertido.

El mosense ha lamentado, por otra parte, la ausencia por sanción de Iago Aspas, aunque ha mostrado igualmente su confianza en la capacidad del grupo para sacar adelante el encuentro sin la presencia del goleador moañés. "Todos sabemos lo que significa Iago para nosotros. A partir de ahí, tenemos que intentar entre todos que no se note su ausencia", ha observado.