Oscar García: "Cada punto es importante"

Óscar García, dijo que en la situación en que están "cada punto es importante" y más al conseguirlo en el Estadio Nuevo Los Cármenes tras del empate (0-0) logrado por su equipo ante el Granada.

"En la situación en que estamos cada punto es importante, y más en un campo como éste, porque pocos equipos han puntuado aquí. Queríamos ganar, esa era la idea que traíamos a este partido, pero lo más justo me partece que ha sido el empate", dijo Óscar en rueda de prensa.

El técnico lamentó que en el segundo tiempo fallaron "muchos pases" y estuvieron "muy imprecisos" reconociendo que querían "defender más con el balón" pero que en ese aspecto lo hicieron mejor "en la primera parte. Tuvimos el control en muchos momentos y aunque no tuvimos demasiadas ocasiones sí estuvimos más fluidos en ese tramo. Luego lo perdimos en el segundo tiempo".

Explicó el preparador catalán que "el Granada ha apretado mucho, siempre bien ayudado por la afición y nosotros hemos agunatado bien en ese tramo. Por nuestra parte, en los últimos metros tienes que tener mucha precisión y nosotros no la hemos tenido. Ha sido algo general, no de dos o tres jugadores, no acostumbramos a tener esos errores en el pase", reconoció.

Sobre la situación del Celta en la tabla, ahora con tres puntos de renta sobre el descenso, comentó que van a intentar "hacer los máximos puntos posibles" y mirarse a ellos mismos: "No tiene sentido hacer cuentas y hay que seguir mirando hacia delante, apretar y olvidarnos de lo que hagan los demás. Esa es la idea de cara a lo que falta de temporada".

"Dependemos de nosotros y no hacemos cuentas. Vamos a ir partido a partido y a intentar sumar en todos", sentenció el técnico del cuadro vigués