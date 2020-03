Ramón Allegue, conocido como el Tigre Padrón, portero céltico entre 1954 y 1962, novelista y autor del documental "El fútbol por dentro", narra para FARO cada domingo la historia del club, entremezclada con sus propias memorias. En este 49º capítulo cuenta lo sucedido en un partido que truncó a su juicio la trayectoria de un equipo que hubiera podido aspirar al título de Liga. El duelo contra el Granada de Scopelli llevó a un cisma entre Pasarín y parte de la plantilla.

En esta temporada de 1957-58 da comienzo el crepúsculo de los dioses de los "Matagigantes" del fútbol español. Antes hagamos historia de lo sucedido una vez concluida la primera vuelta de la Liga. Luis Casas Pasarín hizo, para Padrón, un balance nada justo de lo acontecido. Le dijo a la prensa que cuando se hizo cargo del equipo se había encontrado con unos jugadores con moral de colista, la que les logró levantar a base de un gran trabajo en el que la plantilla había colaborado. No quiere Padrón ser injusto con un entrenador al que en el fondo aprecia, tanto o más de lo que él le apreciaba, y que siempre ensalzó como uno de los mejores entrenadores que había tenido. Sabía quitarle a cada jugador lo mejor que tenía. Entendía que el jugador de fútbol más tonto hace relojes y luego se los vende a los relojeros. Pero Pasarín encontró un equipo bien armado para competir por el buen trabajo de un entrenador, Scopelli, que de un equipo totalmente deshecho hizo otro muy estable y distinto al de siempre, con tesón y trabajo, aún estando jugándose la competición, para hacerlo difícil de batir. Sucedió gracias a Scopelli y a los refuerzos que fichó la nueva junta directiva, en lo que prácticamente no influyó el siguiente entrenador, que sí encontró un aliado en ese "periodista" que decía que todo lo de Scopelli era malo para el Celta. Aunque los hechos le negaban todo lo que decía, como aconteció en la segunda vuelta del campeonato, y en el partido jugado en Balaídos contra el Granada.

Recuerda Padrón, como si fuera hoy, aquella tarde soleada en la que se enfrentaron al Granada, precisamente el equipo al que se había ido Scopelli desde el Celta, y que supuso el crepúsculo de aquel "Matagigantes" del fútbol español. Crepúsculo que fustró una de esas grandes campañas que pocas veces un equipo como el Real Club Celta tiene a su alcance, como pelear por un título o un segundo puesto en la Liga.

Ya antes del partido los nervios afloraban entre los célticos, pues conocían la tirantez que se había destacado por ese periodista hacia Scopelli, ahora agrandada por los celos de un entrenador que rechazaba todo lo hecho y negaba el buen hacer del argentino. Lo sabía la plantilla porque eso el jugador lo ve, lo nota, lo palpa, cuando se aparta de la titularidad del equipo a un hombre de la categoría de Gutiérrez. Y el equipo que había, prácticamente, confeccionado por Scopelli, funcionando a las mil maravillas, se rompió en el medio campo sin el concurso del jugador del Racing de Buenos Aires. Cosa que sabían todos con anterioridad que sucedería así, dado cómo planteaba los partidos, al mínimo detalle, el míster argentino.

Así que, conociendo como conocían lo bien que planteaba Scopelli los partidos, sobre todo los de fuera de casa, como era el caso, todos los miembros de la plantilla y el que conocía a Scopelli como Moll, en su etapa del Deportivo, lo habían ponderado en la prensa como realmente era: "Un verdadero táctico del fútbol".

Los jugadores del Celta sabían que su anterior entrenador iba a intentar por todos los medios sacar de su sitio a Villar, que en el centro de la defensa se estaba comportando como uno de los mejores defensas de España. Esto lo pudo detectar Padrón desde el primer minuto del encuentro, al ver que el Granada jugaba con dos puntas, abiertos a las bandas, Navarro y Ben Bareck, con el fin de hacer salir a Villar de la zona; de no hacerlo, entrarían en ella con las dos puntas en busca de remachar el gol. Como el entrenador céltico no había dicho nada al respecto, salvo hacer jugar al equipo como siempre, Padrón, que tenía la obligación de hacer jugar y colocar a los defensas para evitar el gol, se percató de lo que pretendía Scopelli. Así que cuando Villar salía de su posición para disputarle un balón a una de las dos puntas del contrario, la otra entraba libre en la zona de gol. El descontrol era total en el área céltica, sobre todo cuando el Granada se adelantó, a los pocos minutos, en el marcador y pudo aún lograr algún otro tanto más.

Rápidamente supo Padrón cómo podía subsanar tanto desorden al ver que a Villar, que siempre había jugado en medio campo, le era difícil quedarse en la posición del central. Así que le ordenó, no le pidió, que siguiera disputándole la pelota a la punta que decidiera seguir, que Padrón cubriría la zona bajando a ella al medio defensivo Alvarín. Fue entonces cuando el Celta comenzó a defender y atacar con orden, con la posibilidad de remontar el resultado adverso. Lo que obligaba a los célticos a jugar retrasados para evitar el contragolpe, mortal de necesidad, que Scopelli sabía que tenía en sus manos y no lo iba a dejar escapar.

Al ver que el equipo jugaba retrasado, ya que Alvarín tenía que cubrir más el puesto de Villar que el suyo en medio campo, el público comenzó a pedir que el equipo fuera más adelante al ataque. A lo que Pasarín reaccionó obligando a Alvarín a abandonar la zona que dejaba libre Villar para que se colocara en la suya, que era la de medio campo. Mientras Padrón le gritaba que se quedase en la zona, Pasarín le gritaba:

- ¡Alvarín, adelante, vaya adelante, al medio campo!

El jugador céltico, sin saber qué hacer, abriendo los brazos en cruz, le hizo ver a Padrón:

- ¡¿A quien le hago caso, a ti o al míster?!.

- ¡A mí, a mí!-, le gritó Padrón.

Pero ante la insistencia del entrenador, Alvarín buscó su zona del medio campo, para desesperación de Padrón, que no solo vio perforada una vez más su portería, sino que comprobó cómo Alejandro Scopelli se salía con la suya, en un partido que dominó, como siempre, desde la pizarra, en la que era un verdadero maestro. Y el entrenador céltico, en vez de buscar solución sobre el terreno de juego, por ejemplo retrasando posicionalmente más a Moll, con sentido del juego y dada la buena forma física en la que se encontraba, la buscó después del partido para cubrir, en vez de aceptar, su fallo. Ya que ello era tanto como dejar en mal lugar al periodista que tanto señalaba la culpabilidad de Scopelli cuando entrenaba al club celeste.

Fue a partir de este momento cuando el crepúsculo de aquel "Matagigantes" comenzó adueñarse de un club que se comenzaba a romper dramáticamente intentando, por una causa u otra, apartar del equipo prácticamente a la mayor parte de la plantilla. Como a los que ponderaron la labor de Scopelli en sus declaraciones como Padrón, Villar, Gutiérrez, Gausí, Olmedo y Moll, que fueron de entrada separados de la plantilla. Corrió por la ciudad que se habían vendido. Pero era mucho el descalabro si se llegaba a consumar lo que se pretendía. El Celta se hubiera quedado en cuadro para el resto de la temporada y algo más. Así que se comenzó a rebajar la sanción impuesta por el entrenador y directiva. Padrón pasó de ser titular a suplente, después de que el entrenador intentara hacerle ver que lo había traicionado en su amistad y cariño recíproco que ambos se tenían, hablando mal de él. Pretendía intentar romper la gran amistad que Padrón tenía con Gutiérrez. Padrón, aun sabiendo lo que le esperaba enfrentándose al entrenador, le hizo saber:

- A mis amigos los elijo yo.

Y pasó de ser titular a suplente, salvándose, tal vez, de una mayor sanción por tener el Celta solamente dos porteros con garantía, como eran Padrón y Manolín. Villar, siempre parco en sus palabras y comentarios, fue otro de los jugadores que ensalzó la labor de Scopelli como entrenador. Pero viendo que no había más central que él para el puesto, decidieron evitar sanción alguna para el jugador. Gutiérrez fue apartado del equipo por ser argentino y jugador recomendado por Scopelli. Gausí, que también había ensalzado a Scopelli, de entrada quedaba separado del equipo, pero viendo las cualidades que tenía para el desarrollo de extremo, quedó su sanción en una simple multa al dar explicaciones de su comportamiento a la junta directiva. Olmedo y Moll fueron los que más sufrieron aquel crepúsculo de dioses, ya que, como eran los que cobraban más, había que rebajarles sueldos y fichas. Olmedo se quedó ya que no quiso renunciar a nada de sus derechos, mientras que Dagoberto Moll no solo renunció a la deuda que el club tenía con él, sino a una importante recuperación que había demostrado tener de su grave lesión, al volver a ser aquel gran y genial interior del Deportivo y Barcelona.

Después de este partido, ni el Celta ni el cierre de la temporada fueron lo que se esperaba, una vez colocados en los altos puestos por los que siempre estuvo el cuadro vigués en toda la primera vuelta. Terminó en un séptimo puesto, empatado a puntos con el Athletic, una vez jugados los siete partidos que faltaban para la conclusión del campeonato. Los octavos de final de la "Copa del Generalísimo" se disputaron contra el Athletic sin más ilusión que terminar pronto con la temporada 1957-58, perdiendo en San Mames por 3-0 y en Balaídos por 0-1.