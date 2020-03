El Celta B también se abona a la épica

El Celta B se contagió del heroísmo del primer equipo para volver a ganar lejos de Barreiro casi seis meses después. Los celestes, que llevaban ocho jornadas consecutivas sin conocer la victoria como visitantes, consiguieron ponerse por delante en el Cerro del Espino frente al Rayo Majadahonda y lograron conservar su ventaja a pesar de quedarse con diez sobre el campo. Rosic, que se hizo enorme bajo los palos, fue el gran artífice de la victoria céltica con cuatro paradones cuando más apretaron los madrileños.



A Onésimo solo le quedaba romper la mala racha del Celta B fuera de casa y lo consiguió. Un triunfo trabajado desde los primeros compases del choque. Habían pasado poco más de cinco minutos cuando Manu Justo culminó una gran jugada de los celestes por la banda derecha. El balón tocó en un defensor del Majadahonda justo antes de colarse en la portería. Mediado el primer tiempo empataron los madrileños con un tanto de Pablo Andrade en una acción a balón parado.





Vexan a excelente xogada colectiva do @RCCelta B que lle valeu para conseguir o 0?-1? no campo do @RMajadahonda



Rematou Manu Justo @manujr_10 e introduciu na súa portería Charlie Dean?? pic.twitter.com/1lfPsJbNuK