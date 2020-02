Una recaída en el tobillo deja a Denis fuera de la lista de para visitar al Granada

El Celta afronta mañana un partido importante ante el Granada (Los Cármenes, 21 horas) sin el sancionado Filip Bradaric y los lesionados Kevin Vázquez y Denis Suárez. El salcedense se vuelve a caer de una lista de convocados al repetirse los problemas en su tobillo derecho que le obligan a guardar reposo durante unos días. Óscar García elogia al rival y al entrenador vigués Diego Martínez, que ha llevado al equipo andaluz hasta la novena plaza y a las puertas de la final de la Copa del Rey. El técnico del Celta no desvela sus planes para este compromiso de la décimo sexta jornada de LaLiga, pero advierte que no lo plantea como una norma jugar como visitante con tres centrales, como sí hizo ante el Barcelona, el Levante, el Valencia y el Real Madrid.







"No vamos a jugar todos los partidos fuera de casa con tres centrales y, en casa, con dos. Habrá partidos fuera que jugaremos con dos. Habrá partidos en casa que jugaremos con tres. No es que en casa juguemos con un sistema y fuera con otro", dijo esta mañana Óscar García en rueda de prensa.



En Los Cármenes, el Celta inicia una doble salida que le llevará la semana que viene al Coliseum Alfonso Pérez. Granada y Getafe son dos de los equipos más competitivos de LaLiga. "En Primera hay muchos equipos que compiten bien. Está claro que ahora vamos a dos campos donde los equIpos locales son muy fuertes. El Granada ha sacado muchos puntos en su casa. Es un equipo que puede estar tranquilo porque tiene la salvación prácticamente hecha. Es un equipo que ha hecho muy bien las cosas desde el principio de la temporada. Ya desde la temporada pasada. Tenían muy buena dinámica. Tienen un entrenador que está haciendo las cosas muy bien. El año pasado tuvieron el premio de subir. En esta temporada, prácticamente a estas alturas, ya están salvados. Eso te dice que es un equipo que en casa es muy fuerte. Creo que es el quinto mejor equipo en casa. Nosotros tenemos que centrarnos en lo que tenemos que hacer e intentar ganar el partido. Yo me espero al mejor Granada, al equipo que lleva bastantes partidos seguidos ganando, sobre todo en casa. Viene de ganar 0-3 a Osasuna. Nosotros preparamos el partido pensando que nos lo van a hacer complicado", señaló el entrenador céltico en referencia al rival de mañana y a la circunstancia de que los granadinos afrontan el jueves que viene un partido decisivo contra el Athletic Club para decir cuál de los dos alcanza la final de la Copa del Rey.





XUNTOS! ???? Tódolos dispoñibles na convocatoria para o #GranadaCelta. #XuntosSomosMáisFortes — RC Celta (@RCCelta) February 28, 2020

Óscar García destaca también la gran labor que el vigués Diego Martínez está realizando al frente del equipo nazarí: "Está haciendo un trabajo excelente, no solo subiendo al Granada a Primera, si no teniendo al equipo prácticamente salvado y en una semifinal de Copa. Creo que a principio de temporada, nadie hubiera dicho que el Granada tendría opciones de poder jugar en semifinales de la Copa. Ahí está, con posibilidades incluso de llegar a la final. Está haciendo un trabajo magnífico", recalcó.A pesar del buen momento del rival, el Celta intentará prolongar la racha de tres jornadas sin perder en LaLiga. "Me gustaría ganar porque nuestra situación es la que es. Ojalá pudiéramos estar más tranquilos. Para nosotros cada partido es importante, cada punto es importante y cada punto puede ser decisivo", indicó Óscar García, que se lleva a Granada a todos los jugadores disponibles: Sergio Álvarez, Hugo Mallo, Araujo, Okay, Juan Hernández, Fran Beltrán, Smolov, Iago Aspas, Sisto, Rafinha, Rubén Blanco, Olaza, Sáenz, Juncà, Aidoo, G. Fernández, Murillo, Santi Mina, Brais Méndez, Pape e Iván Villar. Kevin Vázquez y Denis Suárez son baja por lesión. Bradaric es baja por sanción.En referencia a Denis Suárez, el preparador del Celta, señaló: "Tiene un problema desde hace tiempo en un tobillo. La semana pasada, en un entrenamiento, volvió a tener problemas en el mismo tobillo. Denis pudo jugar [ante el Leganés] porque estaba infiltrado pero creemos que esa no puede ser la solución para entrenar cada día. El doctor nos recomendó que descansara dos o tres días y a ver si la semana que viene puede entrenar más normal. Estos tres o cuatro días le van a venir muy bien para estar mejor la semana que viene".