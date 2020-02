Defensa de tres centrales como opción

A Óscar García le resta el entrenamiento de esta mañana en Balaídos (10:30 horas, puerta cerrada) para perfilar el once titular que el Celta presentará este sábado en Los Cármenes (21 horas) ante un Granada que vive momentos de euforia después de sumar un triunfo en Pamplona (0-3), que le ha situado en la novena plaza, además de encontrarse a la espera del partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey contra el Atheltic Club. Como ya ocurriera en el Bernabéu, en Mestalla, en el Ciutat de Valencia y en el Camp Nou, el técnico del Celta podría apostar por una defensa con tres centrales y dos carrileros. Salvo el lesionado Kevin Vázquez y el sancionado Filip Bradaric, aparte de las dudas de la presencia del renqueante Denis Suárez, Óscar García dispone de toda la plantilla para plantearle batalla a un rival muy competitivo y que se caracteriza por minimizar a los rivales con su juego de presión.

Con los tres centrales –Murillo,_Araújo y Aidoo–, el Celta recuperaría parte del poder aéreo que pierde por la baja del sancionado Bradaric, expulsado ante el Leganés. Por delante de los zagueros se situaría Okay Yokuslu, con Rafinha y posiblemente Beltrán como acompañantes, para completar el once con Lucas Olaza y Hugo Mallo como carrileros y Aspas con Smolov como atacantes.

El Celta se ha sentido cómodo como visitante con tres centrales. De hecho, el céltico es el equipo de Primera División que menos goles ha encajado en las cinco últimas jornadas de LaLiga, sin tener en cuenta a la Real Sociedad y el Eibar, que tienen pendiente el partido suspendido en Ipurua. Solo cuatro tantos han encajado, por tres de los donostiarras, pero estos con un partido menos. La solidez defensiva le ha servido al conjunto que entrena Óscar García para encadenar tres jornadas sin perder por primera vez en lo que va de temporada. Ganó por la mínima en Balaídos al Sevilla (2-1) y al Leganés (1-0) y sumó un meritorio empate en el_Bernabéu (2-2). Antes cayó por 1-0 en Valencia, tras cambiar el técnico el sistema defensivo de cinco a cuatro zagueros. En la primera descoordinación llegó el tanto del conjunto valencianista. En Granada es muy probable que los celestes repitan el 5-3-2 como esquema táctico.