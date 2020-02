Rafinha confía "al cien por cien" en salvar la situación

Rafinha Alcántara se ha convertido en uno de los revulsivos del Celta. El centrocampista cedido por el Barcelona repasa en una entrevista para LaLiga su retorno a Vigo y las dificultades de un equipo que no ha cumplido las expectativas creadas. Sin embargo, el hispano-brasileño asume el papel de líder y cree que el equipo ha mejorado gracias a que dispone de una idea más clara de juego. Confía "al cien por cien" en la salvación del Celta cuando restan trece jornadas para concluir el campeonato.

"Tenemos grandes jugadores, pero tenemos que demostrar más. Estando unidos podemos sacar esta situación adelante y creo al cien por cien que esto va a pasar. Por la calidad de los jugadores que tenemos, deberíamos estar mucho más arriba en la clasificación, pero el fútbol es así: o lo demuestras o no vales. A mí no me gusta poner excusas, pero las cosas no están saliendo. Creo que estamos mejorando y por eso confío plenamente en este equipo. No nos queda otra que dar lo máximo y con la idea de juego que tenemos creo que somos capaces de ganarle a cualquier equipo", explica Rafinha.

"Tenemos que seguir con la dinámica de los últimos partidos, pero consiguiendo victorias. No sirve de nada jugar muy bien y no ganar. Lo que nos da más tranquilidad en esta situación es el juego que estamos realizando. Hemos mejorado mucho desde el comienzo de la temporada. Ha habido algún cambio táctico, de actitud, de idea de juego. Me preocuparía si estuviéramos entrenando tristes, cabizbajos, si no tuviéramos ganas de mejorar o de correr. Y Óscar creo que está siendo bastante bueno en ese sentido. Supo ver las características de cada jugador y eso nos ha dado una calidad, una seguridad superior. Tiene las ideas muy claras y era lo que necesitábamos, que nos pusieran las pilas y que tuviéramos una idea clara de juego", señala sobre el entrenador catalán.

No se olvida Rafinha de la estrella céltica: "Iago es un maestro, un jugador fuera de serie, todo el mundo sabe del nivel de Iago Aspas: lo demuestra cada año".

Tampoco escatima elogios a la afición: "Es increíble, es de agradecer. Recuerdo el primer partido que vino Bradaric y cuando la afición nos recibió en Balaídos él ponía cara de no entender nada y me preguntaba si era normal esto. Le tuve que explicar que en los últimos años es lo que hace la afición para motivarnos y se agradece cuando la situación es mala. Es para quitarse el sombrero y agradecer", sostiene el brasileño.

Rafinha asume su liderazgo en el equipo celeste: "Me siento un líder porque también es lo que se me ha pedido. Así me siento y sé que puedo dar muchísimo más, estar mejor, ser más decisivo y voy a trabajar para eso porque ahora sí me siento al cien por cien. Quiero sacar lo máximo de mí, ver hasta dónde puedo llegar para ayudar al Celta con toda la responsabilidad que eso conlleva", concluye.