El club rebaja las entradas para el Leganés

El Celta no va regalar invitaciones para el decisivo encuentro de este sábado contra el Leganés, como ocurrió en las recientes visitas del Sevilla, el Eibar y el Mallorca, pero a cambio tratará de favorecer la asistencia de aficionados a Balaídos con una sustancial rebaja en el precio de las entradas para el partido.

Para que el estadio presente una entrada acorde con la importancia del choque, el Celta ha apostado en esta ocasión por sustanciales descuentos -de hasta el 50 por ciento en algunas gradas y categorías- en el precio de las localidades, que desde ayer pueden adquirirse en las taquillas del estadio. Tras los problemas acaecidos en la reciente visita del Sevilla con el despacho on line de invitaciones, el club ha decidido que las entradas de público se vendan para este partido únicamente en taquilla. El Celta rebaja el coste de los billetes tanto en la categoría de Adulto como en Sub 25 con precios que oscilan entre los 10 y los 40 euros en función de la grada. En Sub 25, las entradas tienen un coste de 10 euros, salvo en Tribuna Alta, que es de 15, mientras que en Adulto los precios van desde los 15 euros de Marcador y Gol a los 40 de Tribuna, pasando por los 25 de Río Alto y Río Bajo. Las entradas estarán a la venta en las taquillas Balaídos hasta el viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. El sábado, día señalado para el choque, se despacharán billetes desde las 10.00 hasta el inicio del encuentro, programado para las 13.00 horas. Las peñas no han organizado en esta ocasión recibimiento al equipo a su llegada al estadio.