Oscar García: "Éste es un punto de carácter"

Oscar García elogió el "mérito" de sus jugadores para sacar "un punto de carácter" del estadio Santiago Bernabéu después de que el Real Madrid hubiese remontado.

"Sabe a mucho, es un punto de carácter y de no venirte abajo. La primera parte el Madrid tuvo la posesión pero Rubén no tuvo que hacer ninguna intervención. En la segunda sabíamos que iban a ir por el partido y en dos descuidos nos han metido dos goles pero el equipo ha mostrado carácter para empatar. Tiene mucho mérito lo que han hecho los jugadores", dijo en rueda de prensa.

El técnico del Celta se mostró especialmente contento por la jugada del tanto del empate a dos que fabricaron Denis Suárez y Santi Mina tras salir desde el banquillo. "Me alegro mucho por ellos porque estaban jugando menos pero entrenaban bien. Gracias a eso han salido y nos han ayudado. Estaban más frescos que el resto y estoy muy contento porque los necesitamos. Son jugadores de calidad".

La queja de Aspas tras el partido por una dura entrada de Gareth Bale a Rafinha que le pudo costar la cartulina roja, no fue secundada por su entrenador. "Es una acción más que ha pasado y tampoco iba a ser decisiva", aseguró Óscar.

El empate no interpretó que fuese por debilidad del Real Madrid si no por méritos de su equipo. "Al Madrid siempre lo veo bien, se ha ido Hazard y te sale Vinicius, más que demérito de ellos nosotros hemos hecho un partido muy bueno. Teníamos que hacer el partido perfecto y lo hemos hecho casi perfecto porque hemos encajado dos goles pero el Real Madrid no me ha dado sensación de debilidad ni de ser un equipo frágil". Reconoció Óscar que no esperaban "a Hazard de inicio", pero sí un jugador en banda como Vinicius "que es más rápido en el uno contra uno", por eso su "plan de partido no ha cambiado" y se marcha feliz por un punto importante. "Pocos contaban que el Celta pudiese sacar algo en el Bernabéu y es una inyección de moral importante antes de jugar contra un rival directo como el Leganés", sentenció.