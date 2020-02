Óscar García: "Queremos ir a ganar, con el empate comenzamos el partido"

Óscar García acude esta noche al Santiago Bernabéu con la ambición de sumar los tres puntos ante un rival que solo ha cedido tres empates en casa en lo que va de LaLiga. La clave, admite el técnico catalán, es que su equipo no pierda la concentración durante todos los minuto que dure el partido. Al Celta le ha sentado bien la victoria ante el Sevilla para presentarse ante el Real Madrid sin miedos ni precauciones. Cuenta el técnico catalán con Jeison Murillo, pero se guarda el plan de juego: si utilizará defensa de cuatro o de cinco.

"El empate es con lo que comenzamos el partido. Nosotros queremos ir a ganar. Luego, según cómo vaya el partido, puedes valorar si un punto es bueno o no, pero antes de salir, no firmo el empate", comentó ayer en rueda de prensa el entrenador céltico, quien reconoció la dificultad de sumar algún punto en el Bernabéu.

"Están en un buen momento, pero vamos allí con ilusión y con confianza. Podemos ganar si hacemos las cosas muy bien. Necesitas 95 minutos de concentración total. El Real Madrid tiene jugadores que te penalizan en cualquier momento. Si no pensáramos que podemos conseguir los puntos, ya no iríamos. Estamos en la situación que estamos y si no eres fuerte Sino sales de ahí. Estamos compitiendo y jugando muy bien y los jugadores tienen claro cuál es el camino", conviene el preparador céltico.

Subraya Óscar García el enorme potencial del campeón madrileño y que una de las claves para frenarlos es el equilibrio en el juego."El Madrid, en su casa, hay momentos en los que te somete. De cómo salgamos de esas situaciones va a depender el resultado. Estos equipos 'top' tienen muchas más virtudes que defectos. Si tapas muy bien las bandas, te pueden entrar por dentro. Como todos los equipos, tiene algunos defectos, que son los que intentaremos aprovechar".

El plan celeste no garantiza el éxito ante rivales con tantos recursos como el de Zidane, recuerda el entrenador del Celta."Hay equipos que han sido reservados en el Bernabéu y han perdido, equipos valientes y que han ganado o perdido... Nosotros tenemos una idea muy clara de cómo queremos jugar todos los partidos y tenemos que ser fieles a eso. Creo en un camino, que puede tener algunas bifurcaciones, pero es el mismo".

Se muestra optimista el sabadellense con Denis Suárez: "Hay ejemplos de jugadores que al principio de temporada no iban ni convocados y ahora juegan más. Durante una temporada pasan este tipo de cosas. Va a recuperar su nivel; todos los jugadores de calidad nos van a ayudar".

Aunque Aspas continúa amenazado de suspensión por las tarjetas amarillas, Óscar García espera contar con su máximo goleador para la cita de la semana que viene en Balaídos ante el Leganés."Para un delantero, estar a una tarjeta de la suspensión tampoco tiene que suponer que te la vayan a sacar esta semana. Si fuera central sería diferente", concluye el entrenador del Celta.