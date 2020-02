Este Celta nunca se rinde

Empate de oro del Celta en un feudo casi inexpugnable, donde el Madrid, que sigue primero en LaLiga, solo había cedido tres empates hasta la fecha y, para más inri, donde los vigueses llevaban 14 años sin conocer más que la derrota. Una igualada que significa más que un punto para los de Óscar García, ya que supone comenzar una buena dinámica que por el momento les sirve para salir del descenso. Por si fuera poco, el ariete fichado para revertir la situación de cara el gol, Fedor Smolov, desplegó un gran nivel y rompió el hielo en el inicio del duelo. El Madrid, con un claro protagonismo de los centros al área, acechó a los vigueses hasta el final con continuas arremetidas.



Cuando todavía se debatía qué debía hacer el Celta en el antiguo Chamartín, Smolov disipó cualquier género de duda con el primer tanto en el minuto 7: pase milimetrado de Iago Aspas a unos metros fuera del centro de la caseta blanca que el ruso conectó a un lado de la portería de Thibaut Courtois.



Las buenas sensaciones vividas en el éxtasis final ante el Sevilla se prolongaron a una primera mitad donde los de Príncipe demostraron de todo menos miedo. Tras abrir la lata, el Madrid se volcó el ataque con un fútbol austero a base de balones colgados que no resultó durante el primer asalto con Hazard -que volvía tras 80 días de lesionarse- como una de las lanzas más insistentes.



Penetraciones sin convicción, amén de un disparo peligroso de Casemiro, que no pudieron derrocar la defensa de cinco -tres centrales y dos carrileros- que preparó García para amilanar las ansias blancas. La más clara la tuvo Gareth Bale a poco del descanso tras una buena combinación enhebrada por Karim Benzema y el reaparecido belga. Pero sin duda, el cuchillo lo llevaba Joseph Aidoo con un testarazo en el 44 menospreciado finalmente por el arquero local, pero que pudo dilatar la distancia.





Iago Aspas: "Vi la entrada y Bale no tiene opción de jugar el balón, entrada por detrás... Contra el Granada nos expulsaron a dos jugadores por menos que esto. Pitar en el Santiago Bernabéu a veces es difícil". #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/Gh4hhcZteT — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) February 16, 2020

Ficha técnica

Tras la reanudación, comenzó el 'rock and roll'. En el minuto 51, los merengues consiguieron tumbar la red defensiva con un, colocado dentro del área a pase de Marcelo previa internada por el flanco izquierdo.Los de Zidane no cedieron en su afán de levantarle la ilusión a un Celta al que a cada minuto le temblaban más las piernas, no de pavor, ni mucho menos, sino de cansancio. Y así fue. En el 64, Rubén Blanco cometía uncuando este ya daba por perdido el cuero por la línea de fondo. Zancadilla abajo y pena máxima que acabó transformando Sergio Ramos, que se enfundó el traje de pistolero en no pocas ocasiones, disparando duro a la derecha del meta mosense. Los célticos combinaron en varias fases del choque buscando una vía donde meter la inyección con un Rafinha intratable como doctor, y acabó vacunando.Otro Celta no habría creído en morder de nuevo a todo un líder en su propio hogar, pero este sí.y los minutos finales ahora sí son de color celeste. Denis Suárez , el renacido, sirvió en bandeja una asistencia a Santi Mina que solo él vio, recogió el guante el vigués y lo enchufó al lateral de la red para poner el broche de locura con sello A Madroa en el 85 y con el que se llegó al final de la batalla. Tras el sufrimiento, llegó la gloria con una celebración conjunta entre jugadores y los aficionados desplazados a la capital para aupar a los suyos. 90 minutos que sirvieron así mismo para frenar la falta de pegada con dos zarpazos en un total de tres tiros a puerta. Los de Óscar García duermen fuera de los puestos de descenso, suman 21 puntos, los mismos que el Mallorca, el primero en las casillas rojas de la tabla. El Eibar, el siguiente en discordia, llega a los 24, aunque con un partido menos, suspendido esta tarde. La próxima cita, una quedada a vida o muerte ante el Leganés, el penúltimo de LaLiga con 19 en su cajón.Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos (Modric, m.81), Valverde; Bale (Mendy, m.84), Hazard (Vinicius, m.73) y Benzema.Rubén; Kevin Vázquez ( Pione Sisto , m.55), Aidoo, Murillo, Araujo, Olaza; Rafinha, Okay , Bradaric (Santi Mina, m.83); Iago Aspas y Smolov (Denis Suárez, m.70).0-1, m.7: Smolov. 1-1, m.52: Kroos. 2-1, m.65: Ramos de penalti. 2-2, m.86: Santi Mina.Alberola Rojas (Comité Castellano-Manchego). Amonestó a Bale (m.72) y Carvajal (m.74) por el Real Madrid; y a Olaza (m.56) y Okay (m.76) por el Celta.encuentro de la vigésima cuarta jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 72.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del periodista David Gistau.