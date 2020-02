Óscar García: "Los jugadores saben cuál es el camino"

El entrenador del Celta, Óscar García, se mostró confiado en la posibilidad de que el equipo sea capaz de sacar algo positivo de la visita al Real Madrid aunque tiene claro que existen una serie de condicionantes que marcarán sus posibilidades de éxito. El preparador valoró el momento en el que llegan al partido porque para puntuar en el Bernabéu "hace falta ser fuertes mentalmente, es la única posibilidad. Pero estamos compitiendo bien, jugando bien y los jugadores saben cuál es el camino".



Decía eso el técnico entre otras razones porque la visita al Real Madrid siempre es complicada "y hay momentos en los que inevitablemente te someten. De nuestra respuesta en esas situaciones va a depender el resultado que podamos sacar allí".





Óscar asegura sin reparos que "vamos creyendo que podemos ganar pese a la dificultad. Pero tenemos que hacer las cosas muy bien y jugar noventa y cinco minutos a un nivel de concentración total. No firmo el empate porque ese es el resultado con el que empezamos el partido y solo pensamos en ganar aunque luego en función de cómo haya ido el partido puedes valorar si es bueno o malo".En relación a sus jugadores y refiriéndose a algún caso en concreto, el entrenador del Celta mostró su confianza en que Denis recupere su mejor nivel: "Todos los jugadores de calidad nos van a ayudar y él es uno de ellos" y aseguró que Okay, que hizo un extraordinario final de partido la pasada semana, "puede jugar en diferentes posiciones y ayudar al grupo".No descartóporque Murillo llega en perfectas condiciones al partido aunque matizó que durante la semana han trabajado diferentes esquemas con la idea de encontrar la mejor manera de sorprender a un equipo de la dificultad del Real Madrid.Por último, no hubo novedades en la lista de convocados para el partido.