Aspas, convencido de que el Celta logrará la permanencia

"Creo que nos vamos a salvar, igual que lo pensaba la temporada pasada estando en una situación mucho más crítica", proclamaba Iago Aspas la noche del jueves en El Larguero, de la Cadena Ser. Tampoco pierde la esperanza el delantero del Celta de disputar la Eurocopa con la Roja, a la que lleva tiempo sin acudir.

"Ahora, estando fuera del descenso, se ve de otra manera, aunque sabiendo que tenemos un partido difícil en el Bernabéu. Creo que hemos mejorado muchísimo este último mes y medio", comentó en referencia al triunfo ante el Sevilla que lanzó al Celta fuera de los puestos de descenso. Aspas ve pareja su trayectoria en este campeonato con la del equipo celeste. "No valían de nada las sensaciones estando en la situación que estábamos. Mi temporada está siendo como la del equipo: comenzó no muy bien y ha ido mejorando y encontrándome mejor con mi fútbol".

Recuperando sus registros como goleador, Aspas no se olvida de la Eurocopa del próximo verano, aunque no ha contado en las últimas citas para el seleccionador español. "Yo voy a seguir trabajando igual, a ver si tengo la suerte de entrar en marzo", en la convocatoria previa al torneo continental.

Con 32 años, Aspas no se plantea todavía su retirada, aunque ve su futuro ligado al Celta. "Ya lo dije cuando firmé la renovación, Estaba muy contento de estar aquí, en mi casa. Qué mejor que ver a mis padres y a mis hijos en el día a día en mi pueblo" .

Y el moañés no se olvidó del eterno rival del Celta: "Me gustaría que subiera el Deportivo a Primera División. Ya lo dije en otras entrevistas. No solo por nosotros. Nosotros tenemos muchísimos gallegos en el equipo y gente que le gustaría vivir el derbi. Es bueno para las dos ciudades", comentó el delantero del Celta y uno de los jugadores más brillantes de la historia del club.