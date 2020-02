El Celta remonta a la heroica

Treinta de marzo de 2019. El Celta, desahuciado en la clasificación, se medía al Villarreal en Balaídos. Se fue al descanso perdiendo por dos goles y terminó ganando el partido con una actuación épica de Iago Aspas. Aquel día los celestes emprendieron un camino que les terminaría llevando a la salvación. Hoy, nueve de febrero de 2020, el Celta recibía como colista al Sevilla. Los celestes no ganaban desde noviembre. El equipo venía de hacer sus mejores partidos de la temporada pero no terminaba de encontrar su premio. Y todo empeoraba a los 22 minutos con el gol del Sevilla tras un error individual de los locales. Pero esta tarde, al igual que hace casi un año, el Celta tiró de "afouteza" y de heroica para remontar el partido. Conectaron Okay, Rafinha y Aspas para fabricar el tanto del empate a falta de un cuarto de hora en el que fue un auténtico golazo del delantero moañés. Ya en el último minuto, con el choque convertido en un correcalles, apareció Pione Sisto. El danés, con la zurda, colocó un disparo perfecto cruzado que tocó en el palo justo antes de entrar para el delirio absoluto de la afición. "Un punto de inflexión", que diría Iago Aspas segundos después.

Ficha técnica:

Celta: Rubén; Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Olaza; Okay, Beltrán (Bradaric, min. 70); Brais Méndez (Sisto, mim. 45), Rafinha, Aspas; Smolov (Santi Mina, min. 88).

Sevilla: Vaclík; Navas, Sergi Gómez, Diego Carlos, Escudero; Jordán, Fernando, Franco Vázquez (Nolito, min. 85); Suso (Banega, min. 66), En-Nesyri (De Jong, min. 73), Ocampos.

Goles: 0-1, m.23: En-Nesyri. 1-1, m.78: Aspas. 2-1, m.91: Sisto.

Árbitro: Jaime Latre (colegio aragonés). Amonestó con tarjeta amarilla a Murillo, Smolov y Hugo Mallo por parte del Celta; a Diego Carlos y Escudero por parte del Sevilla.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésimo tercera jornada de la Liga Santander disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 20.375 espectadores