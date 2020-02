Óscar García Junyent confía en trasladar por fin mañana al marcador el buen juego desplegado por el Celta en los últimos partidos y lograr frente al pujante Sevilla un triunfo en casa que se le resiste al equipo celeste desde el pasado 6 de octubre. "Cuanto más nos vamos acercando al final, más importantes son los partidos. Es un partido importante, estamos preparados y querremos dar el siguiente paso. Hemos mejorado en algunos aspectos y el siguiente paso tiene que ser empezar a ganar", ha destacado el preparador celeste este mediodía en rueda de prensa.

En su comparecencia previa al encuentro, el preparador celeste no ha aclarado si mantendrá el esquema de tres centrales empleado en Mestalla o si apostará por una defensa de cuatro hombres. "Hemos tenido todo tipo de resultados con todos los sistemas. Dependerá del estado de forma de los jugadores, de cómo compiten y también del rival", ha señalado Óscar, que tampoco ha desvelado si dará la titularidad a Smolov y Bradaric, los nuevos fichajes, aunque ha precisado que no están para jugar un partido completo. "Son dos jugadores que vienen de hacer una pretemporada, hay que ir con mucho cuidado con ellos porque no nos podemos arriesgar a que sufran una lesión que nos perjudique. Tenemos que ser cautos, no están para jugar los 90 minutos, pero en un par de semanas estarán mucho mejor", ha dicho.

Celta vs. Sevilla: Llega la hora de Smolov y Aspas. // Carla Pesqueira

Óscar García ha considerado esencial para la remontada que el Celta se haga "fuerte" en Balaídos, espera que el estadio "se llene" mañana y ha agradecido el apoyo de la grada, que ha considerado clave. El técnico ha destacado también la necesidad de "mejorar en las dos áreas" para trasladar al marcador las buenas sensaciones ofrecidas en los últimos compromisos ligueros.

Óscar ha tendido también palabras de elogio para el rival al que considera "un equipo de Champions".

Con toda la plantilla disponible, el entrenador del Celta ha convocado para el choque a 19 futbolistas, entre los que se incluye el tercer portero, Iván Villar. David Juncà, Juan Hernández, Pape Cheikh y Juan Hernández se quedan fuera de la lista por decisión técnica.