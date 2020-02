Agotadas las invitaciones para el Celta - Sevilla

Poco más de dos horas. Eso es lo que han durado las invitaciones a los abonados para el decisivo partido que disputará el Celta contra el Sevilla el próximo domingo en Balaídos. Tras el fiasco absoluto de la web del club y de optar por recurrir al reparto físico de los billetes, el municipal vigués registró largas colas desde las 10:00 de la mañana. El ritmo de despacho hacía presagiar que el papel se agotaría hacia el mediodía, pero al final no ha pasado de las 12:10.



Desde unos minutos después, una conocida página de compra-venta en internet ya ofrecía los billetes para el partido, desde 20 y 25 euros. El club, que en un principio iba a vender cuatro entradas a cinco euros a cada abonado, después decidió regalar dos invitaciones por socio, para compensar el caos generado por los problemas técnicos de la plataforma de venta en línea. En el tuit con el que anunció que ya se agotó el papel volvía reiterar los disculpas por los problemas registrados.







?? ENTRADAS ESGOTADAS ??



As billeteiras do estadio despacharon esta mañá como invitacións grauitas para abonados tódalas entradas dispoñibles para o #CeltaSevillaFC.



O club reitera as súas desculpas polos problemas técnicos que impediron a xestión online destas invitacións. — RC Celta (@RCCelta) February 6, 2020