La web del Celta sigue instalada en el caos

Pocos desastres como la página web del Celta, completamente colapsada debido a la alta demanda de abonados que tratan infructuosamente de conseguir las invitaciones que el club ha puesto para el partido del domingo ante el Sevilla (18:30 horas).

Por la mañana y tras el desastre del día anterior, el club pidió perdón en un comunicado y cambió la oferta: si antes ofrecía cuatro localidades por abonado al precio de 5 euros ahora regalaba dos entradas a cada socio. El nuevo horario de convocatoria eran las cuatro de la tarde, hora en la que se esperaba que funcionase de nuevo la web.

Pero llegaron las cuatro de la tarde y los aficionados han vuelto a encontrarse con los avisos de que era imposible conectarse por "exceso de tráfico". De forma puntual algunos abonados han conseguido la noche anterior hacerse con las entradas, pero la mayoría están ahora mismo dándose de bruces con una página que no corresponde con un equipo de este nivel.

Protestas por la nueva oferta



La indignación entre los aficionados y abonados no ha parado de crecer desde que ayer comenzasen los problemas. El martes por la noche hubo algunos socios que sí pudieron conseguir dos entradas y que ahora no saben si tienen validez o no. Otros abonados se han quejado de que el cambio de la oferta les obliga a dejar fuera a dos de las personas con las que tenían pensado acudir el domingo al partido. Un lío tras otro que deja en muy mal lugar al club y que enturbia el ambiente antes de afrontar un partido de importancia capital como el que les enfrentará al Sevilla.