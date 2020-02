La web del Celta acumula más de veinticuatro horas "muerta"

Caos absoluto en la web del Celta. Veinticuatro horas después de que el club tuviera previsto comenzar el reparto de las localidades que ofrecía a los abonados para asistir el domingo al partido contra el Sevilla la página on-line sigue "muerta". Los esfuerzos de los aficionados por entrar en ella se han encontrado desde ayer con mensajes de todo tipo que bloqueaban cualquier posibilidad de hacer una gestión con ella.

El Celta ha anunciado este mediodía que a primera hora de la tarde la web estará operativa aunque ha cambiado las reglas del juego en mitad de la partido. Si en principio había dicho que ofrecía a cada abonado la posibilidad de conseguir cuatro entradas al precio de cinco euros (independientemente de la grada), en esta ocasión y, debido a las molestias causadas, comunica que cada socio puede conseguir dos localidades "gratis" para la zona del campo que desee. Según la nota ofrecida por el Celta, a partir de las 16:00 horas se activará esta oferta y será ese momento en el que la web volverá a funcionar.

La indignación entre los aficionados y abonados no ha parado de crecer desde que ayer comenzasen los problemas. El martes por la noche hubo algunos socios que sí pudieron conseguir dos entradas y que ahora no saben si tienen validez o no. Otros abonados se han quejado de que el cambio de la oferta les obliga a dejar fuera a dos de las personas con las que tenían pensado acudir el domingo al partido. Un lío tras otro que deja en muy mal lugar al club y que enturbia el ambiente antes de afrontar un partido de importancia capital como el que les enfrentará al Sevilla.