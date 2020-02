Smolov: "No merecemos estar ahí abajo"

Fedor Smolov ya ejerce como céltico y después de ver en acción a sus nuevos compañeros en el entrenamiento matinal de ayer en A Madroa ve motivos para el optimismo y confía en ayudar a revertir la delicada situación del conjunto vigués, penúltimo en la tabla de Primera División. "No merecemos estar ahí abajo", proclama en inglés durante su presentación en el salón regio de A Sede. Para demostrar su nivel de implicación, anuncia que asistirá a clases de español para poder entenderlo en dos meses. Espera forman un buen tándem con Iago Aspas, que actuó de anfitrión del delantero cedido por el Lokomotiv en su primera sesión de trabajo con la indumentaria celeste y el dorsal 9. Smolov no soñaba desde la infancia con jugar en el Celta, pero asegura que sigue desde que era pequeño al equipo vigués por sus compatriotas Mostovoi y Karpin, ídolos en Vigo.

"Soy un delantero con gol. Estoy aquí para ayudar y lo haré lo mejor que pueda. Con este equipo y con la calidad que tiene, es injusto el registro goleador tan bajo que tiene. No es un reflejo de la calidad de la plantilla. Esperamos que la situación mejore", dijo Smolov, que fue presentado por el consejero céltico Pedro Posada y por el director deportivo Felipe Miñambres.

"Esperemos que siga con los mismos registros de goles y asistencias que ha tenido en sus equipos y con su selección. A partir de ahí, seguro que va a ayudar, porque es un jugador muy completo, con diferentes registros: es capaz de ir al pie, al espacio, es del más alto nivel de la liga rusa", apuntó Miñambres, mientras Posada apelaba a que el tercer refuerzo de enero "contribuya a que salgamos de la situación en la que nos encontramos, que nos ayude a marcar goles".

El futbolista, entonces, soltó: "Espero que nadie haya dicho nada malo de mí porque no entiendo español. Voy a empezar a estudiarlo y espero que lo entienda todo en un par de meses", dijo Smolov.

Miñambres, más tarde, subrayó: "Él está muy ilusionado y es la ilusión que transmite desde que llegó. Darle las gracias por haber elegido al Celta", indicó el director deportivo, quien explicó la rapidez con la que se cerró una operación de la que no quiso dar detalles económicos -gasto para el Celta y si hay opción de compra-, tras mutuo acuerdo con Lokomotiv Moscú. "No estaba como opción. Barajábamos traer un extremo o un delantero. El entrenador prefería un delantero para, en determinados momentos, pasar a Aspas a la banda derecha.Se abrió la posibilidad de Smolov, que era muy complicada para nosotros, pero se presentó la oportunidad y el jugador dijo que quería venir".

El Manchester United pujó por el internacional ruso, que prefirió conocer LaLiga española. "Me parece más atlética y se puede adaptar más a mi estilo de juego, es una de las mejores del mundo. Lo tenía claro", dijo Smolov sobre la elección del conjunto vigués, del que tenía muchas referencias. "El Celta es muy popular en Rusia. Recuerdo partidos de pequeño donde jugaban Mostovoi y Karpin y por eso lo seguía. Recuerdo muy bien la eliminatoria europea entre el Krasnodar y el Celta. Me dio pena no jugarla. Ahí me impactó Sisto y también me impresionó Mallo. El Celta fue mejor que nosotros, sobre todo a nivel táctico.".

Tras admitir que se siente "muy feliz de estar en Vigo y en el Celta", además de "agradecer" al conjunto celeste el "estar aquí", el internacional ruso elogió a Iago Aspas, con el que espera formar una buena pareja atacante. Ayer, el moañés ejerció de anfitrión del ruso en su primer entrenamiento en A Madroa y en el mismo se les vio con ganas de asociarse con el balón. "Es una súper estrella. Es un jugador top. Entrenando te das cuenta de que es muy inteligente. No es difícil ser bueno junto a este tipo de jugadores. Creo que podemos ser muy buenos juntos", proclamó Smolov sobre la estrella celeste.

A pesar de que en Rusia se interrumpió la liga por el invierno, Smolov se siente preparado para ayudar ya al Celta. "Me siento bien y me sentí bien en los primeros minutos que jugué en Valencia, a pesar de que hacía tiempo que no jugaba un partido oficial.A veces son más importantes las emociones. Aquí espero aportar mi granito de arena para salir de la situación en la que se encuentra el equipo. No merece estar ahí abajo".

Problemas físicos y la falta de empatía con el técnico del Lokomotiv llevaron a Smolov a perder protagonismo en el campeonato ruso, donde fue máximo goleador en dos ocasiones y mejor jugador durante tres temporadas. Aunque la Eurocopa es uno de los objetivos inmediatos del internacional, el ahora jugador del Celta no quiso entrar a valorar sus opciones de participar en el torneo continental. "No creo que ahora tenga sentido hablar de la Eurocopa. Vengo a ayudar al equipo, a sumar puntos y goles y centrarme en el Celta en estos momentos", concluyó.