Smolov: "Recuerdo ver al Celta desde pequeñito por Karpin y Mostovoi"

El Celta ha presentado a última hora de la mañana a Smolovi, el delantero ruso que ha llegado como último fichaje del mercado invernal y que ya debutó en los últimos minutos del partido del pasado sábado contra el Valencia. El jugador llegó a la sede del club acompañado de Ratkovic.

Smolov había debutado sin llegar a entrenarse y el lunes tuvo permiso del club para solucionar asuntos personales. Así que hoy ha realizado su primera sesión. Durante el primer entrenamiento en A Madroa, el delantero ruso tuvo como anfitrión a Iago Aspas. Durante la sesión, Smolov mostró sus condiciones como rematador.



El consejero Pedro Posada presentó a Smolov como "el último fichaje de esta temporada. Esperamos que contribuya a que salgamos de la situación en la que se encuentra el equipo, que nos ayude a marcar goles. Esperamos que seas feliz aquí", le deseó Posada.



El director deportivo, Felipe Miñambres, afirmó: "Estamos muy contentos y agradecemos que todo fuese tan rápido. En un día se solucionó todo. Jugador del más alto nivel de la Liga rusa, esperamos que siga su trayectoria aquí y con los mismos registros de goles y asistencias. Es un delantero muy completo y que se va a compenetrar bien con nuestros jugadores. El también está muy ilusionado y eso nos va ayudar. Gracias por haber elegido al Celta".



"Espera que nadie haya dicho nada malo de él porque no entiende español", bromeó el traductor. "Va a comenzar a estudiar español y espera entenderlo en dos meses". En su intervención, el jugador se confesó: "muy feliz de estar aquí. El Celta es un club muy conocido en Rusia por Karpin y Mostovoi y espero aportar mi granito de arena".



"Además de ser la Liga una de las mejores competiciones, el Celta es muy popular en Rusia y recuerdo al Celta verlo desde pequeñito, cuando jugaban Mostovoi y Karpin y por eso lo seguía", confesó.



Si es la solución a la fatal de gol del Celta, el internacional no se esconde: "Opino que sí. Estoy aquí para ayudar y es injusto que el Celta tenga un registro goleador tan bajo y no es un reflejo real de la calidad de la plantilla que tenemos y esperemos que mejore en las próximas jornadas".



"Tendría que preguntar a los entrenadores", indica Smolovi sobre su estado de forma, pues la liga rusa estaba parada. "Me siento bien, pero a veces es más de emociones y estoy muy ilusionado y eso es muy importante".





Smolov, que llega cedido por el Lokomotiv, era la gran estrella del Krasnodar cuando este equipo fue eliminado por el Celta en la Liga Europa. Pero Smolov estaba lesionado. "El recuerdo que tengo del Celta de aquella eliminatoria es que era un muy buen equipo. El jugador que más me impactó fue Pione Sisto. también me impresionó Hugo Mallo. El Celta era mejor que nosotros, sobre todo a nivel táctico y entonces creo que no nos encontramos en el lugar que nos merecemos", sostiene."Aspas es una super estrella y ya entrenando te das cuenta que es muy inteligente", añade el delantero. "Te hace la vida más fácil y creo que podemos ser muy buenos juntos".Smolov, pese a los altibajos de su carrera, es uno de los jugadores más mediáticos en Rusia y su presencia en la próxima Eurocopa es un tema de debate. Es tajante: "No se puede comparar Vigo con Moscú, no estoy pensando ahora mismo en la Eurocopa. Quiero ayudar al Celta y no es el momento de pensar ahora en la Eurocopa".El fútbol ruso no destaca por el número o el éxito de sus jugadores en el extranjero. "No es solamente una razón", explica Smolov. "Es una cuestión personal de cada uno. Tienes que conocer inglés y me gusta aprender. Soy responsable por mi mismo. Quiero agradecerle al club por haberme traído y por el esfuerzo realizado para que pueda estar aquí. Además, se suma que las ofertas de fuera se contrarrestan con las de Rusia y cuesta salir de la zona de confort y los aficionados te adoran".Estuvo cerca de irse al Manchester United, admite, pero le parece mejor la liga española, "es más atlética y se puede destacar mucho más y desde el principio lo tenía más o menos claro".