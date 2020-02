La desesperación del celtismo para comprar las entradas del Celta - Sevilla

"El Celta pone desde este martes a las 10:00 horas a a disposición de sus abonados las entradas especiales para el partido contra el Sevilla en todas las gradas a un precio único de 5 euros". Esa era, al menos, la idea del club vigués al anunciar a través de las redes sociales las condiciones para hacerse con ellas, pero una hora después de la hora anunciada han sido muchos los aficionados del equipo que se han encontrado con el mensaje "próximamente a la venta" al acceder a la taquilla online del club.



Dos horas y media después del horario a la que debería haber arrancado la venta de las entradas para el Celta - Sevilla, el club vigués ha publicado en su cuenta de Twitter y breve comunicado en el que no solo pide disculpas a la afición por las molestias sino que explica sucintamente que "debido a problemas técnicos" la posibilidad de hacerse con un ticket no está disponible. "O clube traballa para solucionalo canto antes e comunicará a activación da web en canto sexa posible", indica en el tuit.





?? AVISO PARA ABONADOS ??



Debido a problemas técnicos a venda de entradas a 5€ para o #CeltaSevillaFC en https://t.co/SnOZlQQGs3 non está dispoñible. O club traballa para solucionalo canto antes e comunicará a activación da web en canto sexa posible.



Desculpas polas molestias. — RC Celta (@RCCelta) February 4, 2020

Son las 10:22 y sigo a la espera, "sólo" 22 minutos de retraso, y aumentando...

Que desastre sois para todo! pic.twitter.com/TBK0YvU7Vo — Suso Lázara (@susolavi) February 4, 2020

La página del celta para comprar entradas va como el equipo,de mal a peor — ovetus ? (@ovetus09) February 4, 2020

Ás 10 en Canarias non? XDD — ?pu?d o?nd un (@poupanda7) February 4, 2020

Nos anos que levo de socio, non houbo un día que a paxina web fora a primeira... Tedes que ir pensando e darlle a xestion a unha empresa seria — Toimuloko (@toimuloko) February 4, 2020

Las quejas también llegan a la taquilla

Como es habitual, las reacciones de enfado y desesperación de la afición del Celta - no es la primera vez que la taquilla virutal del equipo da problemas - no han tardado en producirse, sobre todo en las redes sociales, donde han sido muchos los que se han puesto en contacto con las oficinas del equipo para expresar su malestar:Aunque la venta de las entradas especiales para el Celta - Sevilla será exclusivamente a través de la web del equipo vigués , no han sido pocos los aficionados que se han acercado a las taquillas para ejercer su derecho a retirar sus tickets. Allí, según la versión de varios aficionados que se han puesto en contacto con este periódico, se han vivido momentos de tensión al conocer que no podrían llevarse las entradas a casa si no lo hacían a través de internet: "Hay gente que ha salido del trabajo para venir a buscar las entradas", explican algunos.. Todas las entradas serán nominativas y una vez emitidas no se podrá cambiar el nombre del asistente, al que se le pedirá la identificación en el acceso al estadio. Además, el club también pone a la venta entradas para el público general a partir de 15 euros en tickets.rccelta.es.