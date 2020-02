El Celta rechaza la petición del Valencia de recuperar a Sáenz

El Valencia ha solicitado formalmente el regreso de Jorge Sáenz, que está cedido al Celta hasta junio de 2021, para solucionar así el problema que ha generado la grave lesión de rodlla de Garay. Pero el Celta ya ha rechazado también oficialmente la solicitud para no verse comprometido en la parcela defensiva.

Garay se lesionó precisamente ante el Celta en la primera parte del encuentro disputado el pasado sábado. El jugador sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, de la que ya ha sido intervenido. El argentino permanecerá seis meses de baja. Dice por tanto adiós a lo que resta de temporada. El entrenador del Valencia CF, Albert Celades, ha asegurado que la baja de Ezequiel Garay es un "golpe muy duro para todos y para el propio Ezequie".

Celades confirmaba el lunes que en el Valencia, que puede fichar al tratarse de una baja de larga duración, están "abiertos" a hacer una incorporación. "Tenemos esta posibilidad. Dentro de esta posibilidad de fichar, es cierto que el jugador no podría jugar competiciones UEFA, solo locales", explicó. "Estaba muy cerca de llegarse a un acuerdo de renovación", recordó Celades, que espera que el acuerdo se produzca: "Mi opinión sobre Garay sigue siendo la misma independientemente de la lesión".

.

Así, se abren las puertas para Mangala, si no llega ningún refuerzo. "Está bien, es un jugador más de la plantilla, hasta ahora no ha jugado muchos minutos, es cierto que no lo hemos utilizado demasiado, pero está preparado y es un componente más de la plantilla", apuntó el técnico.

Pero además, la dirección deportiva del Valencia ha sondeado la posibilidad de recuperar a Jorge Sáenz. El canario, fichado al Tenerife el pasado verano y cedido al Celta, no está teniendo demasiada participación en Vigo. En Liga solo ha jugado tres partidos, dos como ellos de titular, y no ha entrado en las últimas nueve convocatorias (en tres de ellas estaba de baja al haberse lesionado el hombro en Copa).

La posibilidad hubiera resultado más viable hace algunas semanas, antes de que se concretase la cesión de David Costas al Almería. Pero el Celta, aunque sabe que Murillo, Araújo y Aidoo están por delante de Saénz, no quiere quedarse expuesto en el eje de la zaga y menos ahora que Óscar García parece dispuesto a probar un sistema con tres centrales en algunos partidos. Así que Felipe Miñambres ya ha respondido que Sáenz agotará su cesión en Vigo o al menos la primera de las dos temporadas pactadas.