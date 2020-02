El Celta quiere que Balaídos sea una olla a presión ante el Sevilla

El Celta quiere apoyarse en su afición para revertir la complicada situación que atraviesa. El club, que ayer estuvo arropado en Mestalla por cerca de 350 aficionados, ha comunicado este domingo que sus abonados podrán adquirir hasta cuatro entradas, a cinco euros cada una, para el partido del próximo domingo contra el Sevilla en Balaídos.



La entidad que preside Carlos Mouriño señala que "la remontada" del conjunto dirigido por Óscar García Junyent, penúltimo clasificado a un punto de la salvación después de la victoria del Leganés, debe comenzar ante el Sevilla, en un choque que califica "de máxima dificultad".



"La unión es la única respuesta efectiva al infortunio o la ansiedad. La comunión con la grada es la única salida cuando la presión atenaza y los resultados no llegan", explica la entidad celeste en su página web.



El Celta comunicará el lunes los detalles de esta iniciativa encaminada a llenar las gradas "de ilusión y energía para que desde dentro, desde el terreno de juego, la respuesta sea idéntica: entusiasmo, entrega y lucha", destaca en su comunicado de prensa.





?? GRAZAS aos celtistas desprazados a Valencia polo seu esforzo e entrega e aos que quedaron polo apoio e comprensión en cada partido.



?? O domingo no #CeltaSevillaFC, comecemos XUNTOS a remontada. Sempre, sempre, SEMPRE CELTA!#XuntosSomosMáisFortes — RC Celta (@RCCelta) February 2, 2020

Además, la directiva celeste agradece "el enorme esfuerzo" realizado por los cerca de 400 aficionados que se desplazaron a Valencia para acompañar al equipo, pese a que su "apoyo constante" no sirvió para que puntuara en Mestalla."El Celta luchó, peleó y buscó sin desmayo el triunfo. No llegó, pero lo hará. Celtismo y equipo caminan juntos", apuntan los dirigentes, para quienes "no hay nada imposible si la afición empuja y el equipo cree".