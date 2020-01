Óscar García: "Preferiría que el Valencia jugase con los juveniles"

Óscar García prepara el viaje del Celta a Valencia, donde mañana afronta la vigésimo segunda jornada de LaLiga ante el mismo rival que obtuvo su primer triunfo del campeonato pero que se mantiene invicto en Mestalla, pendiente del mercado de fichajes por su pudiese producirse alguna novedad, principalmente alguna salida. Espera contar con el tercer refuerzo, el delantero ruso Fedor Smolov, recién llegado a Vigo cedido por el Lokomotic. El técnico ha adelantado ya, a la espera de conocer la lista de convocados, que en Vigo se quedan por decisión técnica Jorge Sáenz, Juan Hernández y Pape Cheikh, además de los lesinados David Juncà e Iván Villar.

"Los que están son los que nos va a sacar de esta situación", señaló García Junyent desde la sala de prensa de A Madroa, antes de destacar que el ambiente en el equipo celeste "es muy bueno, veo bien al grupo y eso es lo que nos hará salir de esta situación". El Celta podría repetir en Mestalla el once que empató con el Eibar, en el partido del que Óscar García salió más satisfecho sobre el juego de su equipo, aunque no por la falta de pegada. "Ese es el camino a seguir". Para sumar algún punto ante el Valencia, el preparador céltico apunta la necesidad de "estar a muy buen nivel. El Valencia cuenta con excelentes jugadores y un entrenador que ha sabido amoldarse al equipo. No será un partido fácil porque el Valencia no perdió en casa, pero esperamos que se rompa esa estadística". Agradece que pueda contar con Iago Aspas, después de que Competición le retirase la tarjeta amarilla que acarreaba suspensión. "Iago es el jugador franquicia del Celta y estoy encantado de tenerlo. El equipo valencianista también recupera a Dani Parejo. "Preferiría que jugase con los juveniles", respondíó Óscar García a la pregunta de si prefería que jugase Parejo o Maxi Gómez, que viene de marcar un doblete ante el Barça.

El entrenador del Celta destacó el fichaje de Smolov. "Es un delantero de mucha calidad y nivel. Se mueve casi siempre por el centro del ataque pero tiene mucha movilidad". Espera que el ruso "venga con la mentalidad apropiada porque es un jugador de calidad. Espero que rinda como en Rusia. Aquí tiene dos ejemplos muy buenos, como Mostovoi y Karpin, que han dado un gran rendimiento".

En la capital del Turia, el Celta estará acompañado por alrededor de medio millar de aficionados, después de que el club pusiese autobuses gratuitos para este desplazamiento."Estamos muy contentos de tener el apoyo de la afición en Valencia. Lo mínimo que piden es que demos el máximo y eso es lo que vamos a hacer". El entrenador celeste Óscar García atendió a los medios de comunicación en sala de prensa antes del importante duelo ante el Valencia en Mestalla (sábado, 21 horas)".