Óscar García se lleva a Smolov a Valencia

El Celta viaja a Valencia con sus tres fichajes del mercado invernal. El último en llegar, el ruso Fedor Smolov, ha sido incluido en la lista de 20 jugadores que Óscar García se lleva para su visita a Mestalla (sábado, 21.00 horas). En la expedición celeste también figuran Jeison Murillo y Filip Bradaric, que todavía no ha debutado. También estará en Valencia Iago Aspas después de que Competición le retirase la tarjeta amarilla que le mostraron durante el choque frente al Eibar y que conllevaba suspensión.



Se quedan en Vigo los lesionados Iván Villar y David Juncà junto a Jorge Sáenz, Pape Cheikh y Juna Hernández, que no han entrado en la convocatoria por decisión técnica.



Óscar García, que hoy pudo conocer a Smolov tras el entrenamieno en A Madroa, ha declarado respecto al duelo de mañana que "no será un partido fácil porque el Valencia no perdió en casa, pero esperamos que se rompa esa estadística".





20 celestes viaxan a Valencia, incluído o recén chegado @smolovfedor_90. Afouteza, corazón e a pola vitoria! #ValenciaCelta #XuntosSomosMáisFortes — RC Celta (@RCCelta) January 31, 2020