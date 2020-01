Los hermanos Montes dejan de entrenar al Celta B

La crisis se extiende por el Celta. El club anunció esta tarde el despido de los hermanos Montes (Jacobo y Marcos) que llevaban desde el verano al frente del equipo filial, pero que no han sido capaces de revertir la mala situación liguera en la que llevan enfrascados desde hace semanas.



El partido ante Las Rozas parecía una última oportunidad al tratarse de un duelo ante un rival directo. La derrota por 2-4 en Barreiro el sábado (en un encuentro en el que la actuación arbitral fue determinante) ha llevado a los dirigentes del club vigués a tomar la decisión de sacrificar a Jacobo y a Marcos Montes.





OFICIAL ?? Jacobo Montes desvincúlase do Celta e non seguirá dirixindo ao Celta B. O club agradece a súa dedicación e a do seu corpo técnico. Moita sorte!