Filip Bradaric, en la recámara

Óscar García Junyent sopesa seriamente hacer debutar esta tarde al segundo fichaje invernal del Celta, el croata Filip Bradaric, que ayer realizó su primer entrenamiento con el conjunto celeste. La decisión está no obstante pendiente de que el club reciba el tránsfer internacional del futbolista, lo que podría producirse en las próximas horas. A la espera de que se formalice este trámite, Óscar García ha incluido a Bradaric en la lista de convocados para el partido contra el Eibar.

El exitoso debut del colombiano Jeison Murillo en San Mamés y la necesidad de imprimir algo de músculo y temperamento al medio campo parecen estar en el origen de la inclusión en la convocatoria del jugador croata, aunque su situación es diferente a la del zaguero carretero pues, tal como explicó ayer el propio preparador céltico, Bradaric carece todavía del ritmo competitivo que sí tiene el zaguero cafetero.

"Bradaric estaba haciendo la pretemporada con el Hajduk, no estaba compitiendo como, por ejemplo, Murillo. Ha venido a ayudarnos hasta final de temporada y toda las ayudas con bienvenidas", explicó el técnico, que desgranó así la cualidades del nuevo fichaje celeste: "Es un jugador más posicional que los medios centro que tenemos. Es un futbolista que juega bien, que no se complica y no pierde muchos balones y defensivamente implicado".