El Celta, divorciado con el gol

Más no se puede hacer, no hay manera y el Celta no puede vivir sin el gol. Dominó al Eibar en todas las facetas del juego, incluso en la defensiva, pero fue incapaz de materializar en los 18 remates que generó -5 por puerta-. Santi Mina la tuvo para romper el hielo con el portero ibarrense Marko Dimitrovic fuera de los tres palos, pero fue tan solo un espejismo. En el ocaso del encuentro, Lucas Olaza se topó con el palo y, por si fuera poco, el meta armero firmó varias intervenciones de nota.



El partido comenzó con una leve toma de contacto entre ambos equipos, con nulos arreones evidenciando un duelo de la parte baja de la tabla. No fue hasta pasado el minuto 20 cuando el conjunto de Óscar García Junyent se puso al volante del choque. Pione Sisto, uno de los más incisivos hoy, aunque sin premio, rozó la gloria con un pase interior al área que, pudiendo rematar, decidió ceder el cuero a Mina, insistente e impreciso -perdió 21 balones-, desperdiciando la oportunidad.





Las mejores imágenes del duelo. // Marta G. Brea | Ricardo Grobas

?? #DirectoGol



??? @NESTOR4ARAUJO (@RCCelta):



?? "La verdad es que necesitábamos ganar"



?? "No ganar es lo que nos mantiene allá abajo"



?? "Creo que lo intentamos" pic.twitter.com/UXjWYlEOoO — GOL (@Gol) January 26, 2020

?? #DirectoGol



??? @the_mitrovic1 (@SDEibar):



?? "Queríamos sumar tres puntos, pero estamos contentos con el punto"



?? "Sabíamos que era un partido clave para el Celta" pic.twitter.com/k3Kn28oirn — GOL (@Gol) January 26, 2020

ZONA MIXTA ?? Rubén Blanco valora el empate ante la @SDEibar (0-0) y pone el foco en el próximo partido en Mestalla.#CeltaEibar #XuntosSomosMáisFortes pic.twitter.com/1yqXbLhu8B — RC Celta (@RCCelta) January 26, 2020

Ficha técnica

, todas ellas con el mismo guion: centro desde las bandas -sobre todo desde la derecha- y llamada a la disputa en el área de Rubén Blanco . Todas infructousas. En el 30, Iago Aspas protagonizó una buena internada a lo que sumó una bicicleta, pero tampoco acabó en buen puerto.Al filo del descanso, Pione volvió a gozar de otra vida tras un fallo defensivo de Esteban Burgos, que lanzó el balón a tierra de nadie en la zaga, remató con potencia, pero se topó con los guantes del meta armero.Tras el descanso, más de lo mismo. Primeros compases y jugadón enmarcado por Rafinha Alcántara y el omnipresente Pione en el flanco derecho, centro del brasileño y. Una y otra vez golpearon los vigueses, pero se les negó el gol: múltiples acometidas que cayeron en saco roto en las botas del ariete moañés y en la cabeza del hijo de Mazinho.En el 61, García Junyent, la primera desde que ha llegado a Vigo . El danés fue arropado por la bancada con aplausos y luego recibió un toque de atención del propio míster, que se dirigió a él con una evidente postura de enfado tras afear el futbolista la decisión. Al poco del lapsus, el 'Príncipe das bateas' volvió a tenerla tras conectar un fuerte trallazo al palo largo de Dimitrovic, pero este descartó el intento con una gran estirada.Resopló Balaídos en el 80 con untras una falta botada a pie cambiado, en el 88 con un tiro desviado de Rafinha en el balcón del área a pase de Aspas y ya en el descuento con un descuido del cancerbero vasco, al que se le coló el balón entre los pies a centímetros de la línea fatídica. Pudo haber penalti, pero se descartó previa revisión en el VAR.El Eibar, prácticamente desaparecido,, una zaga que hoy demostró estar lejos del puesto que ocupa hoy el Celta en la table. El conjunto de Príncipe no conoce la victoria -amén de la Copa del Rey - desde el pasado 24 de noviembre, cuando asaltó La Cerámica tras endosarle un 1-3 al Villarreal. Como local, la brecha se alarga al 6 de octubre en aquel triunfo sobre el Athletic en la bocina. El Celtade la clasificación con 17 puntos, a uno solo de la salvación a expensas de lo que demuestre hoy el Mallorca ante la Real Sociedad. La próxima semana inicia su particular 'Tourmalet':Se verá si entonces podrá debutar el fichaje Filip Bradaric, hoy en el banquillo, y si estará Pape Cheikh, un problema más ahora para el preparador catalán y sobre el que habló hoy tras la cita. Rubén Blanco; Kevin Vázquez (Hugo Mallo, min.74), Murillo, Araujo, Olaza; Beltrán, Okay; Santi Mina (Denis Suárez, min.72), Rafinha, Pione Sisto (Toro Fernández, min.60); Aspas.Dimitrovic; Tejero, Burgos, Bigas, Cote; Sergio Álvarez (Cristóforo, min.52), Edu Expósito; Pedro León (Diop, min.74), Orellana, Inui (De Blasis, min.64); Sergi Enrich.González González (castellano-leonés). Mostró tarjeta amarilla a Iago Aspas por parte del Celta de Vigo.Encuentro correspondiente a la vigésima primera jornada de LaLiga disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 15.490 espectadores.Antes del partido se guardó un minuto de silencio en memorial Manuel Argüelles (responsable de acceso durante 50 años del Celta) y Antonio Reboreda (abonado número 6 del Celta).