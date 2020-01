Óscar García: "Tenemos que afrontar cada partido como una final"

Óscar García ve la botella medio llena. El técnico considera que el Celta ha mejorado su rendimiento desde su llegada y afronta el decisivo encuentro de mañana frente al Eibar decidido a "dar una alegría a la afición" y que ésta se sienta "orgullosa de su equipo".

"Lo que queremos es sentirnos orgullosos y que la afición del Celta se sienta orgullosa de nosotros. Espero que venga mucha gente a ayudarnos y podamos darle una alegría. Tengo muchas ganas de devolver a la afición el cariño que nos ha dado ganando el domingo", ha señalado el preparador celeste en la rueda de prensa previa al partido.

Óscar, que ha incluido en la convocatoria frente al conjunto armero al croata Filip Bradaric con la idea de que debute, ha reconocido que su equipo afronta el partido más importante desde que se ha hecho cargo del equipo. "Es el más importante porque es el inminente, pero lo que yo intentado cambiar desde el primer día que llegué es la mentalidad. Tenemos que afrontar cada partido como una final para que el día que sea de verdad una final ya tengamos esta mentalidad ganada. Y creo que el equipo ahora está más fuerte", ha destacado.

El entrenador del Celta ha reconocido que esa mejoría debe trasladarse ahora a los resultados, que son los que determinan en el fútbol el éxito o el fracaso. No podemos esconder que en el fútbol hay una mayoría resultadista que no ve más allá del resultado y hay que aceptarlo, los resultados son los que son", ha apuntado. "Creo que los resultados van a llegar a partir del rendimiento, que en la mayoría de los partidos ha sido bastante bueno", ha agregado el técnico, que ha precisado: "Si exceptuamos la primera parte del Leganés, en el resto de los partidos hemos tenido opciones de ganar. Ha habido pequeños detalles que nos lo han impedido, pero esperamos corregirlos en la segunda vuelta.

Óscar García Junyent ha tenido palabras de elogio para el rival. "Es un equipo que juega prácticamente igual ante todos los rivales, que tiene un gran entrenador y lleva años con los mismos jugadores. Sabemos que es un equipo al que le gusta presionar arriba, que presiona con mucha gente y te plantea partidos muy incómodos porque sabes que te va a exigir al máximo", ha apuntado el preparador céltico, que espera máxima compromiso de sus hombres: "La actitud del equipo tiene que ser altísima. Ya dije desde el primer día que no aceptaría a nadie que no fuera con la máxima intensidad ni defendiera esta camiseta con el máximo orgullo. Eso es lo mínimo que hay que exigir".

A la espera de que llegue su tránsfer, el entrenador del Celta ha incluido en la convocatoria al último fichaje del club, el croata Filip Bradaric, con la idea de que pueda ya debutar ante el Eibar. "Es un jugador que estaba en pretemporada, no como por ejemplo Murillo que estaba compitiendo, pero es un futbolista que ha venido para ayudarnos y todas las ayudas son bienvenidas", ha explicado Óscar, que se ha referido a las características del pivote balcánico: "Es un jugador más posicional que los medios centro que tenemos. Es un centrocampista que juega bien, que no se complica y que no pierde muchos balones y defensivamente implicado".