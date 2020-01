Óscar García: "Estamos focalizados en la Copa"

Óscar García espera ver al Celta en los octavos de final de la Copa del Rey, pero sin perder de vista LaLiga. El técnico celeste ha confirmado que mañana dará minutos en Anduva a futbolistas que han tenido menor protagonismo en el campeonato regular y "se merecen la oportunidad de jugar" en un duelo copero que espera que sirva al equipo de "refuerzo positivo" de cara al importante compromiso liguero del domingo contra el Eibar.

"Tenemos que estar focalizados en el siguiente partido, que es contra el Mirandés. La Copa del Rey es una competición que nos hace ilusión y queremos seguir avanzado", ha declarado este mediodía el preparador celeste en la rueda de prensa previa al encuentro. "Si pasamos es un refuerzo positivo y, a estas alturas de la temporada, todos los refuerzos positivos son bienvenidos", ha añadido el técnico, que no se fía de la teórica inferioridad del rival. "En la anterior eliminatoria tuvimos ejemplos de que equipos de Primera pasaron en la prórroga o en los penaltis. No es fácil y menos contra el Mirandés, que es un equipo que está en muy buena forma. Está muy cerca del play-off para subir y todos sabemos que Anduva no es un campo fácil para nadie", ha alertado.

Óscar García Junyent desconfía también del estado de terreno de juego -el partido liguero del pasado domingo entre el Mirandés y el Zaragoza fue suspendido por el temporal- pero asume el problema con un peaje del oficio. "Si el campo no está bien no nos favorece, pero hasta que lleguemos allí y veamos cómo está no podemos saber. Nos han dicho que está blanco y que puede ser que las lluvias lo perjudiquen un poco más, pero los partidos de Copa son cada semana y casi seguro que tendremos que jugar", ha apuntado.

Durante su comparecencia ante los medios informativos, el preparador céltico se ha referido a la situación de los fichajes invernales y ha asegurado que no está molesto por su tardanza. "No estoy molesto porque estoy informado al momento de todo lo que está haciendo el club y de lo que se está negociando y hay cosas que se pueden hacer más rápidas y otras menos", ha explicado Óscar, que espera que se concrete algún fichaje en los próximos días.

El técnico se ha referido, por otra parte, a la posible salida del delantero Gabriel, el Toro, Fernández, que no ha dado por sentada. "Todo eso son suposiciones. Yo lo veo cada día aquí entrenándose y pienso que está aquí, pero bueno, nunca se sabe. Quedan días de mercado y es normal que futbolistas que no están participando aquí quieran jugar", ha apostillado.

Óscar García Junyent ha convocado para el choque copero ante el Mirándés a 20 jugadores, incluido Hugo Mallo, que aún no dispone del alta médica, y los futbolistas del filial José Fontán y Iago Domínguez. David Juncà e Iván Villar causan baja por lesión, mientras que Santi Mina y Okay Yokuslu no han entrado en la lista por decisión técnica.