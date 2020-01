Un central con todas las letras

El prometedor debut de Jeison Murillo fue seguramente la mejor noticia del empate rebañado por el Celta el pasado domingo en San Mamés. El defensa central colombiano firmó con apenas un par de entrenamientos con el Celta un completísimo encuentro en un campo y frente a un rival especialmente complicados, exhibiendo seguridad en la salida de pelota, contundencia y anticipación en la marca y jerarquía en el juego aéreo. Murillo ha llegado para sumar.

Óscar García Junyent fue el primero en valorar el gran trabajo de Murillo en La Catedral. "Ha hecho un partido excepcional. Tiene dotes de líder y eso es lo que buscamos", concluyó el preparador celeste en la rueda de prensa posterior al partido. "Estoy muy contento con su incorporación, era un prioridad para mí. Es un hombre que conoce LaLiga y sabía que nos iba a aportar algo diferente. Ha hecho un partido excepcional y se ha adaptado rápidamente", precisó el técnico.

Y no era para menos viendo los impresionantes números del defensor colombiano en este primer encuentro con la casaca celeste: 10 despejes, 2 tiros bloqueados, 4 faltas, 6 de 6 en duelos terrestres, 4 de 4 en duelos aéreos y apenas 5 pérdidas de balón.

No solo el entrenador del Celta ha valorado el estreno del colombiano. Rafinha Alcántara, el otro gran destacado del choque frente al Athletic, apreciaba así la aportación del colombiano. "Somos un equipo completamente diferente al de hace unos meses, estamos más unidos que nunca y sabemos lo que queremos. Sacaremos esto adelante. Enhorabuena panita @JeisonMurillo19 por el debut. Este fin de semana os esperamos en Balaídos", escribía el exazulgrana en su cuenta de Twitter.

El propio Murillo, mientras, hacía pública toda una declaración de intenciones en su cuenta de Instagram. "Primer partido, buenas sensaciones, trabajo, trabajo y más trabajo", señalaba el cafetero, que acompañaba su mensaje de una foto del once celeste en San Mamés.

No se recuerda un estreno tan prometedor de un defensa central llegado en el mercado de enero desde el agitado debut de Eduardo Berizzo, hace ya 18 años, en un duelo copero frente al Compostela jugado en San Lázaro en medio de un temporal. El argentino no tardaría luego en convertirse en un referente defensivo del gran Celta de los primeros años de siglo.

El solvente estreno de Murillo transmite, como entonces el de Berizzo, buenas sensaciones y contrasta vivamente con la escasa aportación de los defensas centrales fichados por el Celta desde el último ascenso en el mercado de invierno: Vadim Demidov, Íñigo López y Wesley Hoedt. Los tres llegaron al Celta en enero a través de la misma fórmula que el colombiano (cesión con opción de compra), pero ninguno de ellos llegó a cuajar. De los últimos defensas fichados en enero, solo el uruguayo Lucas Olaza ha conseguido hacerse con la titularidad.

El letón Demidov llegó en el curso 2012-13 cedido por el Eintratch de Frankfurt y pasó por el club sin pena ni gloria, aunque llegó a disputar 14 encuentros. Demidov tuvo cierto protagonismo en sus primeros meses en Vigo, pero desapareció de las alineaciones en las últimas ocho jornadas de Liga con el Celta jugándose el descenso de categoría.

Menos participación aún tuvo al año siguiente Íñigo López, llegado a préstamo del Granada. El logroñés, recientemente detenido en la Operación Oikos por presunto amaño de partidos, jugó 9 encuentros (5 de ellos como titular) con un discreto rendimiento.

Uno más disputó el pasado curso Wesley Hoedt, cedido por el Southampton. El zaguero holandés tampoco fue capaz de alzarse con la titularidad en un momento especialmente delicado y acabó perdiendo protagonismo hasta desaparecer por completo del once.