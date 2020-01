El Celta B regresa a los puestos de descenso

Los chicos de los hermanos Montes alargan su mala dinámica lejos de Barreiro. Ayer en Melilla encajaron la cuarta derrota seguida y ante un rival directo. Merecieron como mínimo el empate los celestes pero un gol en las postrimerías del partido les condenó y vuelven a caer a puestos de descenso.

El encuentro empezó con un Melilla mejor asentado en el campo pero la primera ocasión fue viguesa, a los 4 minutos de juego en una acción a balón parado Ros, totalmente solo, cabeceó a las manos de Oleaga. Con el paso de los minutos el Celta B fue mejorando y se fue apoderando de la posesión. Por su parte, los norteafricanos, bien replegados, dejaban pocos espacios a los celestes y esperaban su oportunidad para salir a la contra, sobre todo por el flanco derecho donde David Ramos asumió bastante protagonismo como, por ejemplo, en una acción cuyo centro al corazón del área lo cabeceó Ruano pero el balón no encontró portería. Los minutos iban pasando y el Celta B amasaba la posesión con Moha y Molina muy acertados en la presión y Solís y Bermejo combinando bien con Apeh o con Yeboah. Sin embargo, era un partido sin ocasiones porque el Melilla se defendía con orden. La única ocasión digna de mención en estos minutos fue un zapatazo lejano del local Juanmi Carrión que no logró sorprender a un atento Rosic que detuvo sin problemas. Con la dinámica citada de mayor dominio del Celta B en el centro del campo ante un Melilla con las líneas muy juntas y replegado atrás acabaron unos primeros 45 minutos cuyo ritmo de juego fue muy lento y previsible.

Tras el paso por vestuarios cambió poco el panorama y, de hecho, el inicio fue casi idéntico que en la primera parte porque la primera ocasión fue celeste. Al minuto de juego, Apeh se acomodó el balón dentro del área pero su disparo a la media vuelta en buena posición le salió muy flojo por lo que lo detuvo Oleaga sin problemas. Ahora el Melilla dio un paso al frente y con el viento a favor adelantó líneas por lo que el partido era más equlibrado que en una primera parte en la que el Celta B había acaparado la posesión.

Que el Melilla se estirara no perjudicó a los intereses del filial celtiña, todo lo contrario, le benefició porque planteó el partido más como un toma y daca y tenía más espacios para buscar la portería contraria. Así, el conjunto celeste también se fue a por el gol y en el minuto 60 tuvo una doble ocasión. El balón le llegó a Apeh dentro del área y el nueve celeste, algo escorado, conectó un disparo que acabó en saque de esquina. El bote de este córner acabó con un remate fuera de Ros en el segundo palo cuando estaba completamente solo. Fue una grandísima ocasión marrada por los gallegos que se acabarían acordando de ella. Siguieron percutiendo los de Jacobo Montes y un activo Apeh tuvo otra buena ocasión minutos después. Volvió a recibir dentro del área y, en posición forzada, se sacó un remate en el primer palo que se marchó fuera. Tras esta ocasión y conforme el partido se acercaba al final pareció que ambos equipos daban por bueno el empate porque cuidaron más la parcela defensiva y acumularon hombres por detrás del balón con el objetivo de, al menos, no encajar ningún gol que les garantizara un punto. Lograr el empate parecía más que factible para los celestes pero en una jugada aislada a cinco minutos del final les condenó. La Unión Deportiva Melilla sacaba petróleo en una acción en la que Ruano se plantó solo ante Rosic y disparó cruzado obligando al portero celtiña a sacar una manopla salvadora para evitar un gol cantado. Para desgracia de los vigueses, la jugada continuó con el despeje de un defensor celeste pero el balón le cayó a David Ramos que enganchó un trallazo impresionante que se coló como un obús en el portal gallego sin que Rosic pudiera hacer nada por evitarlo. El Celta B, sorprendido tras el tanto, ya no tuvo capacidad de reacción.