Rafinha "patenta" un casco para jugar con temporal

Galicia registró ayer bajas temperaturas, mucha lluvia y rachas de más de 100 kilómetros hora. Varias calles del centro de Vigo quedaron inundadas. El temporal fue de tal calado que la Xunta lanzó una advertencia para que se suspendieran las actividades deportivas al aire libre. Hasta el Celta de Vigo canceló el entrenamiento y trasladó la sesión al gimnasio. Pero no todos los jugadores se dieron por vencidos a la primera. Rafinha salió a calentar ataviado con un casco de moto en la cabeza. Una broma que colgó en un vídeo en las redes sociales en el que se le puede ver corriendo con su cabeza extremadamente protegida. "Día de vientos violentos y ramas voladoras. A grandes males, remedios diferentes", escribió en su cuenta de Twitter.



Incluso el club olívico siguió la broma en su cuenta de Twitter proponiendo a LaLiga Santander la 'patente' de Rafinha para jugar partidos con temporal. "LaLiga, ¿os planteáis homologar este innovador sistema para los partidos con viento", escribieron proponiendo el modelo de Rafinha con casco.





Día de vientos violentos y ramas voladoras. A grandes males, remedios diferentes ????



So windy today in training. Paying attention to the trees like... pic.twitter.com/m7UsnCFMDy