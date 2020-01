Jeison Murillo es un refuerzo de enero que no necesitará periodo de adaptación al fútbol español ni siquiera al Celta, al que se ha enfrentado en cuatro ocasiones en LaLiga y en cuya plantilla se ha reencontrado con excompañeros en el Barça y en el Valencia como Denis Suárez, Rafinha Alcántara y Santi Mina. "Panita", como en las últimas horas le calificaba el centrocampista de Salceda al darle la bienvenida en las redes sociales, aprovechó ayer su presentación con el club vigués -al que llega cedido por la Sampdoria hasta junio próximo con una opción de compra de unos 15 millones de euros- para expresar su convencimiento de que el Celta saldrá adelante en el campeonato, a pesar a su mala situación en la tabla clasificatoria tras una desastrosa primera vuelta. "Hay tiempo para revertir la situación", proclamó el defensa central colombiano de 27 años, que lucirá el dorsal 21 en la celeste.

"Todos sabemos el momento en el que está el equipo. El objetivo es avanzar lo máximo posible en la tabla de posiciones, cambiar la dinámica, levantar la cabeza. El equipo tiene condiciones para hacerlo", respondió Jeison Fabián Murillo Cerón (Cali, Colombia, 27 de mayo de 1992), que se ha convertido en el primer futbolista colombiano en la historia del Celta.

El jugador formado en la cantera del Deportivo Cali acumula más de setenta partidos en LaLiga con el Granada, el Valencia y el Barcelona. En la Sampdoria, a la que llegó cedido por el equipo valenciano con una opción obligatoria de compra de 12 millones de euros, perdió protagonismo con la llegada al banquillo del técnico Claudio Ranieri, por lo que decidió buscar una salida del club genovés en el mercado de invierno. El Galatasaray, como ayer reconoció el jugador, fue una de las opciones que manejó, pero se decantó por mudarse a Vigo. "Es un reto muy lindo venir a LaLiga otra vez, y venir al Celta. Sé lo que significa este club y para mí es bueno. Lo de Galatasaray es cierto que hubo interés, pero para mí pesaron más otras cosas: la vuelta a España y una liga que conozco vendría muy bien", comentó en su presentación como nuevo jugador del Celta, en un acto que se celebró en el salón de A Sede de Príncipe y el estuvo acompañado por la consejera María José Táboas yen el director deportivo Felipe Miñambres.

"Es un jugador con experiencia. Pensamos que nos puede ayudar con su juego aéreo, anticipación. Nos ayudará a ser mejores en la salida de balón. Es un buen refuerzo. En otras ocasiones estuvimos cerca pero no se pudo", dijo Miñambres en el análisis del futbolista que podría debutar el domingo en San Mamés.

"No soy nuevo en esta liga. La mayor parte de la gente conoce mis características. Soy intuitivo, trato de hacerlo lo más sencillo posible, hablar y estar bien posicionado en el campo. Mi experiencia quizás ayude, pero cada uno ha de aportar su granito de arena y encaminar de mejor forma el camino. Es importante el idioma y más con las características que tengo de liderazgo. Vengo a una liga que maneja el mismo idioma que el mío. Eso es de aprovechar", convino el primer refuerzo del Celta en esta ventana de invierno, quien por la mañana ya se entrenó en A Madroa. "Es obvio que tengo compañeros aquí. Es importante preguntar a dónde voy a ir. Para mí es importante que me den su voto de confianza y me comenten que vengo a un club que me de ese compromiso", convino Jeison Murillo antes de comentar que le llamaba la atención la irregular temporada que protagoniza el Celta.

"Es extraño que un equipo con tanta calidad esté pasando por este momento. Hay tiempo para revertir la situación. Cada uno dará lo mejor para que así sea", dijo quien la temporada pasada se enfrentó al Celta con dos equipos diferentes. Primero en Mestalla, con el Valencia, donde Aspas anotó el tanto de los celestes; y a principios de mayo pasado, en Balaídos, con el Barcelona, que cayó por 2-0. Esos tres puntos contribuyeron a salvar la complicada situación que afrontaba el equipo vigués en el tramo final de la temporada y que resolvió con éxito gracias a la irrupción estelar del goleador moañés. En la temporada 2014-15, Murillo se cruzó por primera vez con el que será su equipo durante los próximos meses. Entonces, el internacional con Colombia jugaba en el Granada, que lo repescó para el primer equipo después de cederlo al Cádiz y a la UD Las Palmas. Inter de Milán y Sampdoria fueron sus destinos en la Seria A italiana. Además, acumula experiencia internacional en la Champions y en la Liga Europa, además de haber disputado alrededor de una treintena de partidos con la selección de su país.

"Estoy encantado de estar en Vigo, con este gran equipo, y espero dar todo para esta afición", señaló Jeison Murillo el miércoles nada más superar el reconocimiento médico.

Compañeros como Denis Suárez, con el que coincidió en el Barça, dieron la bienvenida al zaguero a través de las redes sociales: "Bienvenido Panita. Te estábamos esperando. Dale con todo". El colombiano, por su parte, escribió en Instagram: "Nuevo reto, de la mano de Dios. Con todas las ganas del mundo".

Murillo tiene por delante dos entrenamientos para preparar el partido contra el Athletic Club. Es probable que el colombiano viaje a Bilbao, pues Óscar García no puede contar con el lesionado Néstor Araújo, uno de los centrales titulares. La incorporación del jugador de la Sampdoria, a la que llegó cedida por el Valencia con una opción de compra que no se ejecutará hasta junio, abre las puertas en el Celta para la salida de David Costas o de Jorge Sáenz, que también pertenece al club valenciano.