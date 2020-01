Lobotka da las gracias al Celta: "Nunca lo olvidaré"

Stanislav Lobotka se ha despedido de su etapa de dos años y medio en el Celta a través de su cuenta de Instagram. El futbolista eslovaco se muestra contento y feliz por los dos grandes acontecimientos que le ha traído el recién comenzado 2020: el nacimiento de su hija y su fichaje por el Nápoles: "El año 2020 ha comenzado como el mejor año de mi vida. Mi pequeña princesa entró en nuestras vidas y firmé con uno de los mejores equipos de Europa. Es un gran paso en toda mi carrera". Además, Lobotka recuerda su etapa en Vigo como celeste: "Me gustaría agradecer al Celta por la increíble oportunidad que me brindaron. ¡Muchas gracias a mis compañeros de equipo y entrenadores y a mis amigos que conocí en Vigo! Nunca lo olvidaré ...", añadió un futbolista que en su presentación en el equipo italiano no tuvo palabras de agradecimiento para el conjunto vigués.