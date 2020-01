Optimismo con la lesión de Araújo

La lesión sufrida por Néstor Araújo durante la eliminatoria de la Copa del Rey contra el Mérida podría quedarse en un incidente menor que le mantendría de baja entre dos y tres semanas. A la espera de la resonancia magnética que se le realizará al mexicano en las próximas horas, desde el club expresan optimismo después de comprobar la buena evolución de la rodilla dañada del jugador. Esas buenas noticias no cambian el criterio del Celta de buscar un refuerzo en este mes de enero para el centro de la defensa, teniendo en cuenta que tanto Jorge Sáenz como David Costas no acaban de convencer al entrenador. El tinerfeño, por su parte, se recupera del hombro que se dañó durante la eliminatoria de Copa contra el Peña Azagresa. Ayer realizó entrenamiento parcial con el grupo. El alta de Sáenz paliaría en parte el problema de no poder contar con Araújo para el partido del domingo que viene en San Mamés, donde los célticos inician la segunda vuelta de LaLiga.

El primer diagnóstico sobre las molestias en la rodilla derecha que obligaron a Néstor Araújo a abandonar el Estadio Romano de Mérida apuntaban a que el mexicano sufría un esguince proximal del ligamento lateral interno de su rodilla derecha. Todo ello quedaba pendiente, no obstante, de los resultados de la resonancia magnética que se le realizaría al jugador entre hoy y mañana. Será a partir de esas pruebas médicas cuando se determine el alcance exacto de la lesión que ha sufrido Araújo, titular indiscutible en el eje de la zaga céltica.

El percance del mexicano ha confirmado las intenciones del club de reforzar la línea de defensiva con un jugador de calidad contrastada y carácter competitivo. Muchos nombres de posibles candidatos han circulado en los últimos días en las redes sociales: Juan Cruz Komar, Jesús Vallejo, Martínez Quarta, Jeison Murillo, Mustafi...

A la espera de que se produzcan novedades sobre posibles fichajes, el equipo celeste volvió ayer a los entrenamientos en A Madroa tras golear al Mérida. El equipo disfrutará hoy de jornada de descanso, coincidiendo con el sorteo de los emparejamientos de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, que se celebra a partir de la una de esta tarde en las dependencias federativas de Las Rozas.

En la sesión de trabajo de ayer no participó Hugo Mallo, aunque el capitán no aparece en el parte médico, por lo que seguramente ha preferido trabajar en el gimnasio. En la sesión sí participaron activamente Jorge Sáenz y Gabriel, el 'Toro', Fernández, ausentes en Mérida por lesión. Ambos realizaron parte del entrenamiento con el grupo y se espera que puedan recibir el alta médica en los próximos días, por lo que estarían a disposición de Óscar García para el compromiso ante el Athletic Club de Bilbao.

El zaguero canario sufrió un esguince acromioclavicular en su hombro izquierdo durante el partido en Calahorra contra la Peña Azagresa. El delantero uruguayo, por su parte, está aquejado de una sobrecarga en el aductor izquierdo desde el pasado 8 de enero.

La defensa vuelve a ser la línea del Celta más afectada por las lesiones, pues a las bajas de Araújo y de Sáenz se une también la del lateral izquierdo David Juncà. Así, Óscar García solo dispone en estos momentos de cinco zagueros para preparar la cita de San Mamés: Hugo Mallo, Kevin Vázquez, Joseph Aidoo, David Costas y Lucas Olaza. Se espera que a ellos se una en la convocatoria el canario Sáenz, con lo que el técnico catalán contaría con una opción más para elegir al sustituto de Araújo en Bilbao.

A los célticos le restan cinco entrenamientos para preparar el primer partido de la segunda vuelta de LaLiga ante el Athletic Club, rival contra el que consiguieron su último triunfo en Balaídos en lo que va de campeonato. Después vendría la victoria en Villarreal, la única que han conseguidos los celestes de la mano de Óscar García.

El miércoles habrá doble sesión en A Madroa (10:30 y 16 horas), ambas a puerta abierta. Entonces ya se conocerá el alcance exacto de la lesión de Araújo, que probablemente se quedará en un percance menor del imaginado cuando el mexicano cayó al suelo dolorido, quejándose de la rodilla derecha. Tras ser asistido, se marchó a los vestuarios cojeando.

Y mientras se suma una baja más al parte médico, en el que continúan Juncá, Iván Villar, Sáenz y el 'Toro' Fernández, en el club continúan a la búsqueda de refuerzos, entre los que incluyen un defensa central que aporte calidad y experiencia a una línea del equipo que ha mostrado gran vulnerabilidad en estos meses.