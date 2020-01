Óscar: "El que se borre no va a jugar"

La implicación del plantel, la situación de Stanislav Lobotka, con pie y medio en el Nápoles, y el posicionamiento del Celta en el mercado invernal de fichajes centraron ayer, más que el duelo copero que equipo vigués disputará mañana ante el Mérida, la comparecencia ante los medios informativos de Óscar García Junyent. El técnico celeste ve al grupo comprometido para revertir la tendencia negativa que arrastra desde hace meses, se muestra confiado en la capacidad de la dirección deportiva para fichar a jugadores que puedan ayudar a poner tierra de por medio con los puestos de descenso y vuelve a dejar fuera de la convocatoria al centrocampista eslovaco por "estar pensando en otras cosas".

implicación del grupo

El entrenador del Celta defendió el compromiso de los jugadores para revertir la delicada situación que afecta al equipo tras completar la peor primera vuelta del campeonato en tres décadas. "Es evidente que hay una tendencia negativa y estamos intentando cambiarla, pero como es desde hace tiempo no es fácil, ni rápido y creo que todos los jugadores de la plantilla pueden ayudar", manifestó el técnico, que reconoció que el rendimiento de muchos de sus hombres dista de ser el mejor. "Está claro que hay jugadores que no están al cien por cien porque de lo contrario no estaríamos en la situación que estamos", apuntó. Óscar García Junyent aclaró, sin embargo, que no se trata tanto de un problema de implicación como de dinámica competitiva. "No pienso que nadie se esté borrando. Si viese que alguien se está borrando, conmigo no va a jugar", subrayó.

El técnico sabadellense admitió igualmente que echa de menos futbolistas con mayor capacidad de liderazgo en el plantel. "En otras épocas ha habido jugadores mucho más claros en el liderazgo. Estamos intentando construir un equipo con más de un líder", explicó. Y precisó: "De la noche a la mañana no es fácil decir 'tú vas a ser líder y tú vas a salir más líder'. Eso va con el carácter de cada uno, pero estamos construyendo líderes dentro del vestuario y, si viene gente de fuera a ayudar, pues tanto mejor".

DARDO A LOBOTKA

Óscar García Junyent volvió ayer a prescindir de Lobotka, cuyo traspaso al Nápoles es inminente. "Prefiero un jugador al cien por cien que a Lobotka pensando en otras cosas", insistió el preparador sabadellense, que ya da por perdido al centrocampista eslovaco y confía en que el club encuentre un sustituto de garantías. "El club ingresará un dinero que se puede aprovechar para alguna incorporación. El Celta tiene un gran departamento de scouting y está trabajando en varias posibilidades", anunció.

Sin cuestionar la profesionalidad del centrocampista eslovaco que, aseguró, "se está entrenando bien", el técnico céltico reprochó al jugador no haber hecho mejor las cosas. "No sé quién le aconseja, pero estoy seguro de que algunas cosas las podría haber hecho mejor", lamentó. "Es uno de los mejores jugadores que tenemos y se está entrenando bien, pero necesitamos gente pensando al cien por cien en que se va a quedar y que quiera jugar aquí", reiteró.

POSICIÓN EN EL MERCADO

Buena parte de la intervención del preparador celeste versó sobre la posición del Celta en la actual ventana de fichajes. El técnico quiere incorporar "jugadores que sumen dentro y fuera del campo". Dando por sentadas las peculiaridades del mercado invernal, donde las opciones son más limitadas, Óscar expresó su confianza en que el Celta tenga el suficiente cartel para atraer a jugadores importantes. "Lobotka estaba aquí y va a salir en este mercado. Hay jugadores que ven una oportunidad en venir a jugar a España y a Europa", dijo. "El Celta, al menos para mí, es un equipo apetecible. Saben que es un equipo ofensivo, que tiene una gran afición, que está compitiendo en Primera División y tiene ganas de seguir creciendo. Es un equipo apetecible casi para cualquier jugador", añadió.

Óscar García conoce las particularidades del actual mercado y se toma con paciencia la llegada de los fichajes invernales. "Si pudiese tener toda la plantilla a 1 de enero hubiese sido perfecto, pero sé que no es un mercado fácil. Estoy contento de cómo se está trabajando. Se intenta traer a los mejores jugadores posibles y al final del mercado siempre hay más posibilidades de traer jugadores que no están encontrando equipo y el club está trabajando en eso", explicó el técnico, que se lo toma con calma. "Como entrenador quisiera tener ya a toda la plantilla y que lo de Lobotka se hubiera solucionado, pero entiendo la postura y cómo está trabajando el club. Hay una comunicación muy fluida y en ese sentido estoy tranquilo", apostilló.

el campo de a madroa

El deficiente estado del campo de entrenamiento de A Madroa también fue objeto de reflexión por parte del preparador céltico, que no ve una solución a corto plazo al problema. "Es un tema complicado. Todos los que vais allí veis que el césped no está en las mejores condiciones, con el riesgo que eso conlleva", relató. "Se está construyendo una ciudad deportiva nueva y hacer un cambio de césped también comportaría un tiempo y tampoco es seguro que vaya a estar mucho mejor de lo que va a acabar a final de temporada", agregó el sabadellense, que remachó: "El año que viene será todo diferente. La ciudad deportiva nueva, el césped también será nuevo. Es normal en un césped que no se ha cambiado en los últimos veinte años, es difícil que aguante y el invierno también ha sido duro".